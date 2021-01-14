الإنتربول يصدر «3 نشرات حمراء» في قضية انفجار بيروت

عربيات ودوليات

بيروت – الوكالات: تسلم القضاء اللبناني من الشرطة الدولية «الانتربول» نسخة من النشرة الحمراء بشأن صاحب وقبطان سفينة نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت بتاريخ 4 أغسطس 2020.

وقالت الوكالة الوطنية للانباء ان «الانتربول» أصدر النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة «روسوس» التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت، ولتاجر النترات (برتغالي الجنسية) الذي كشف عليها في العنبر رقم 12 عام 2014. وأضافت أن طلب التسليم جاء بناء على طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الذي حصل على نسخة من النشرة. ورفض لبنان اجراء تحقيق دولي في الانفجار الا أن فريق محققين فرنسيين ومن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي شارك فيه. وتبين بعد الانفجار أن الأجهزة الأمنية ومسؤولين سابقين وحاليين من الجمارك وادارة المرفأ والحكومة كانوا على علم بمخاطر تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم في المرفأ. وتسبب انفجار المرفأ بمقتل نحو 200 شخص وأكثر من 6 آلاف جريح، فضلا عن أضرار مادية هائلة في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

