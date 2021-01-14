بومبيو يصف إيران بأنها مقر تنظيم «القاعدة».. وظريف يرد بسخرية

عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ايران بأنها أصبحت «المقر الجديد» لتنظيم «القاعدة» متخطية في ذلك أفغانستان وباكستان، وذلك في موقف أثار ردة فعل ايرانية ساخرة وتشكيك خبراء كثر. وقبل ثمانية أيام من موعد تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، أكد بومبيو تقريرا نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» في نوفمبر حول مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة عبدالله أحمد عبدالله في طهران في أغسطس على أيدي اسرائيليين، لكنه لم يدل بأي تعليق حول الجهة التي نفّذت العملية. وقال بومبيو في كلمة ألقاها في نادي الصحافة الوطني «تنظيم «القاعدة» لديه مقر جديد. انه الجمهورية الاسلامية الايرانية» واعتبر بومبيو أن «ايران هي بالفعل أفغانستان الجديدة، كمركز جغرافي رئيسي لـ«القاعدة»، لكنها في الواقع أسوأ». وتابع «على عكس أفغانستان، عندما كانت القاعدة مختبئة في الجبال، فان «القاعدة» اليوم يعمل تحت حماية النظام الايراني». ولم يذهب بومبيو الى حد الدعوة الى عمل عسكري، قائلا «اذا كان لدينا هذا الخيار، اذا اخترنا القيام بذلك، فهناك مخاطرة كبيرة جدا بتنفيذه». لكنه أعلن فرض عقوبات على عدد من الأفراد ومكافأة مقدارها سبعة ملايين دولار مقابل معلومات عن عضو في تنظيم «القاعدة» قال انه يعتقد أنه موجود في ايران ويُعرف باسم محمد أباتاي أو عبد الرحمن المغربي. في المقابل قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان بومبيو «يختم مسيرته المهنية الكارثية بمزيد من الأكاذيب المحرضة على الحروب»، وفق ما أوردته وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء «ارنا».