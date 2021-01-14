مصر تسجل أعلى معدل وفيات بـ«كورونا» في الشرق الأوسط

عربيات ودوليات

ابوظبي - عمان - الوكالات: كشف د.عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي المصرية، ان بلاده الأعلى في وفيات كورونا بالشرق الأوسط.

وأكد خطاب في تصريحات تلفزيونية ان «أعداد الوفيات من فيروس كورونا خلال عشرة الأيام الماضية في تزايد مستمر». وأوضح المسؤول المصري انه لا يمكن التأكيد بانخفاض منحنى اصابات «كورونا» في ظل تغير اعداد الحالات على مدار الأيام، في هذه الآونة، مشيرا الى انه خلال الأيام القليلة الماضية كانت اعداد المصابين بـ«كورونا» تتراوح من اقل من 1000-1400 يوميا، وعدد الوفيات يقدر بحوالي 50 بشكل يومي، والأهم هو اعداد الحالات الحرجة التي تكون بحاجة الى رعاية بالمستشفيات. وسجلت مصر 150753 اصابة مؤكدة و8249 وفاة بالمرض منذ بدء الجائحة فيها قبل اكثر من عشرة اشهر. وفي ابو ظبي اكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الامارات، سلطان بن احمد الجابر، ان «اللقاح المضاد لفيروس كورونا اصبح الآن متوفرا لجميع افراد المجتمع بكل فئاته وشرائحه». وأكد خلال كلمة بمناسبة اطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، ان الامارات «كانت من اوائل الدول التي حرصت على توفير اللقاح وتقديمه»، لافتا الى ان المرحلة الأولى من التطعيم ضد فيروس كورونا شملت «تقديم اللقاح لأبطال خط الدفاع الأول (الأطباء والكوادر الطبية)، تلاها اطلاق الحملة الوطنية للقاح ضد فيروس كورونا من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئات الصحية المحلية، والتي استهدفت كبار السن من المواطنين والمقيمين، والأشخاص الأكثر عرضة للمرض». الى ذلك باشر الأردن امس حملة تلقيح ضد فيروس كورونا تستهدف في مرحلتها الأولى الكوادر الصحية ومن يعانون من امراض مزمنة ومن تجاوزت اعمارهم الستين. وبدأت صباح امس عمليات التلقيح في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، بعد وصول اولى كميات لقاح «سينوفارم» (الصيني الاماراتي) ولقاح «فايزر/بايونتك» الى الأردن. وحددت وزارة الصحة 29 مركزا للتطعيم منتشرة في عموم محافظات المملكة منها سبعة في عمان. ونقل تلفزيون «المملكة» الرسمي عن الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف «كورونا» وائل هياجنة قوله ان «المطاعيم ذات فعالية وآمنة والأردن حكومة وشعبا يصنعون اليوم لبنة وطنية جديدة في المناعة ضد الفيروس ومن ضمن الدول الـ40 الأولى التي باشرت بتلقي المطعوم». وتستهدف الحملة بداية 20 الى 25 في المئة من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 10,5 ملايين نسمة.

