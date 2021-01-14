اللقاحات ستحول «كورونا» إلى مجرد «نزلة برد»

عربيات ودوليات

كشفت دراسة نُشرت في مجلة «ساينس» ان فيروس كورونا سيتحول الى «مجرد نزلة برد» بمجرد ان يصبح معظم البالغين محصنين، بعد تعرضهم للعدوى الطبيعية او التطعيم.

وبينما يتم تلقيح الملايين ضد فيروس كورونا يبدو ان نهاية النفق بدأت تلوح، بحسب الدراسة التي رسمت الشكل الذي قد يبدو عليه عالم ما بعد اللقاح. وتشير الدراسة الى ان الفيروس سيكون مصدر قلق فقط، للأطفال الذين تقل اعمارهم عن 5 سنوات.

واللقاحات ستغير الحساب البوائي ودرجات الخطورة تماماً، اذ كلما كان تحصين الناس اسرع، كان ذلك افضل. وقد يؤدي اطلاق التطعيم الفعال الى تقصير الجدول الزمني الى عام، او حتى ستة اشهر فقط، حتى يصبح فيروس كورونا عدوى مستوطنة.

ومع ذلك، تتوقع الدراسة ان اللقاحات من غير المرجح ان تقضي على فيروس كورونا، بل ستسهم في اعتدال نسبة انتشاره كمرحلة ما قبل التوطين.

