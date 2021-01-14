الأمم المتحدة: الجماعات الإرهابية تستغل الوباء لزيادة الهجمات

عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: حذر رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أن الجماعات المتطرفة تستغل جائحة فيروس «كورونا» المستجد لتجنيد المزيد من العناصر والقيام بهجمات ذات دوافع عنصرية وعرقية وسياسية. وقال، فلاديمير فورونكوف، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بمناسبة مرور عشرين عاما على القرار المحوري الذي جرى تبنيه عقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة.

وقال خلال الجلسة إنه خلال العقدين الماضيين «استمرت مخاطر الإرهاب وتهديداته في التطور والانتشار»، وفقا لما ذكر موقع «إيه بي سي نيوز» الإخباري. وأشار فورونكوف إلى أن تنظيم «القاعدة» الذي كان مسؤولا عن هجمات 11 سبتمبر التي أودت بحياة ما يقرب من 3 آلاف شخص من 90 دولة «لا يزال يثبت صلابته رغم فقدانه العديد من قادته».

ونوه إلى تنظيم «داعش «الإرهابي الذي لا يزال قادرا على شن هجمات في العراق وسوريا ويسعى إلى إعادة تشكيل قدراته في شن عمليات خارجية. وشدد فورونكوف، في كلمته على أن هذه التنظيمات سعت لاستغلال أزمة وباء «كوفيد-19» لتأجيج خطاب الكراهية وعمليات الاستقطاب موضحا أن التنظيمات المتطرفة تمكنت من تطوير امكانياته في الفضاء الإلكتروني والتواصل مع جماعات الجريمة المنظمة.

ونوه إلى أساليب تلك الجماعات المتطرفة بدأت تلهم تنظيمات متشددة جديدة بما في ذلك مجموعات اليمين المتطرف في الغرب.

