تحذير علمي: مستقبلنا «مظلم» ومليء بالمجاعات والأوبئة!

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واشنطن - الوكالات: حذرت مجموعة دولية من العلماء، من ان البشر لايدركون عمق ازمة المناخ والتنوع البيولوجي. مشيرة الى ان كوكب الأرض يواجه «مستقبلاً مروعاً من الانقراض الجماعي والتدهور الصحي والاضطرابات المناخية» التي تهدد بقاء الانسان بسبب الجهل والتقاعس عن العمل. وقال الخبراء السبعة عشر، ومنهم البروفيسور بول ايرليش من جامعة ستانفورد مؤلف كتاب «القنبلة السكانية» ان كوكب الأرض في حالة اسوأ بكثير مما يفهمه معظم الناس حتى العلماء. وأضافت المجموعة التي تضم علماء من المكسيك وأستراليا والولايات المتحدة «ان حجم التهديدات التي يتعرض لها المحيط الحيوي وجميع اشكال حياته، بما في ذلك البشر، هو من الضخامة بحيث يصعب فهمه حتى بالنسبة للخبراء المطلعين». ونشرت المجموعة تقريرا في مجلة «Frontiers in Conservation Science» يشير الى اكثر من 150 دراسة توضح بالتفصيل التحديات البيئية الرئيسية في العالم. ويحذر التقرير من ان الهجرة الجماعية التي يسببها المناخ والمزيد من الأوبئة والصراعات على الموارد ستكون حتمية ما لم يتم اتخاذ اجراءات عاجلة. ويضيف التقرير ان الهدف من سرد هذه الحقائق ليس الدعوة للاستسلام، بل اعطاء «دش بارد» واقعي لقادة العالم حول حالة الكوكب لتجنب مستقبل مروع. وتقول المجلة ان التعامل مع ضخامة المشكلة يتطلب تغييرات بعيدة المدى في الرأسمالية العالمية والتعليم والمساواة. بينما يقول الباحثون بأن هذه التغييرات تشمل الغاء فكرة النمو الاقتصادي الدائم، والتسعير المناسب للعوامل الخارجية البيئية، ووقف استخدام الوقود الأحفوري، وزيادة الضغط على الشركات، وتمكين المرأة. ويأتي التقرير بعد اشهر من فشل العالم في تحقيق هدف واحد من «اهداف ايشي للتنوع البيولوجي للأمم المتحدة» وهي الأهداف التي اتفقت عليها اعضاء المنظمة لوقف تدمير العالم الطبيعي، وهي المرة الثانية على التوالي التي تفشل فيها الحكومات في تحقيق اهداف التنوع البيولوجي لمدة 10 سنوات.

