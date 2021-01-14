40 قتيلاً في غارات إسرائيلية على سورية

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بيروت - الوكالات: اوقعت غارات اسرائيلية على مخازن اسلحة ومواقع عسكرية في شرق سورية امس نحو 40 قتيلاً من قوات النظام ومجموعات موالية لايران، وفق حصيلة اعلنها المرصد السوري لحقوق الانسان المحسوب على «الاخوان المسلمين» وينشط من لندن بينما لما يصدر بعد رقم رسمي من دمشق.

وتكثف اسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية واخرى للقوات الايرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سورية، تزامناً مع تأكيد عزمها «ضرب التموضع الايراني في سورية».

وأفاد المرصد عن قصف اسرائيلي مكثف استهدف بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء المنطقة الممتدة من مدينة الزور الى الحدود السورية - العراقية في بادية البوكمال. وطال القصف وفق المرصد مستودعات ومعسكرا في اطراف مدينة دير الزور، ومواقع ومستودعات اسلحة في بادية البوكمال، وأخرى في بادية الميادين، تابعة لكل من قوات النظام وحزب الله اللبناني والقوات الايرانية والمجموعات الموالية لها.

وتسبب القصف وفق آخر حصيلة للمرصد بمقتل سبعة عناصر من قوات النظام، بالاضافة الى 33 آخرين من المقاتلين الموالين لايران من غير السوريين. كما اصيب اكثر من 28 آخرين بجروح بعضهم في حالات خطرة، وفق المرصد وهي اعلى حصيلة خسائر في قصف اسرائيل منذ نحو عامين.

من جهتها نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري انه «في تمام الساعة الواحدة وعشر دقائق من فجر الاربعاء قام العدو الاسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان»، من دون اي تفاصيل اضافية. ولم يصدر اي تعليق رسمي من الجانب الاسرائيلي حول الضربات.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن «انها الضربات الأعنف التي تنفذها اسرائيل على محافظة دير الزور منذ نحو عامين وحصيلة القتلى هي الأعلى منذ يونيو 2018» حين اوقعت غارات اسرائيلية 55 قتيلاً بينهم 16 من قوات النظام. وفي 23 نوفمبر الماضي، اوقعت غارات اسرائيلية قرب مدينة البوكمال بمقتل 19 مسلحاً موالياً لايران، وفق المرصد. وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي لنفوذ ايراني، عبر مجموعات موالية لها تقاتل الى جانب قوات النظام.

وفي ضربات جوية منفصلة الثلاثاء، قتل 12 مقاتلاً موالياً لايران وأصيب 15 آخرون بجروح، من غير السوريين، جراء ضربات جوية استهدفت مواقع في بادية البوكمال، وفق ما احصى المرصد امس من دون ان يتمكن من تحديد هوية الطائرات التي شنتها. ويصعب التأكد من هوية الطائرات عندما لا يؤكدها الاعلام الرسمي السوري وتمتنع اسرائيل عن التعليق عليها.

