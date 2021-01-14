ليفركوزن إلى الدور الثالث في الكأس

دوليه

بلغ باير ليفركوزن، وصيف بطل النسخة الأخيرة، الدور الثالث لمسابقة كأس ألمانيا بعدما قلب الطاولة على ضيفه اينتراخت فرانكفورت بالفوز عليه 4-1 اول من امس في الدور الثاني. وكان اينتراخت فرانكفورت البادئ بالتسجيل عبر الألماني اللبناني الأصل أمين يونس في الدقيقة السادسة، لكن ليفركوزن رد بقوة مدركا التعادل عبر مهاجمه الأرجنتيني لوكاس ألاريو (27 من ركلة جزاء)، قبل أن يتقدم ادموند تابسوبا (49) بالنتيجة 2-1 لليفركوزن، ثم سجل ثنائية بواسطة الفرنسي موسى ديابي (67 و87).

ويلتقي ليفركوزن، حامل اللقب مرة واحدة موسم 1992-1993، في الدور المقبل مع روت-فايس هيسن من الدرجة الرابعة.

