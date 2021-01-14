مان يونايتد اعتلى الصدارة

دوليه

وضع لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا فريقه مان يونايتد في صدارة الدوري الانكليزي بقيادته الى الفوز على مضيفه بيرنلي 1-0 اول من امس في مباراة مؤجلة من المرحلة الاولى من الدوري الانكليزي. وسجل بوغبا الهدف الوحيد في الدقيقة 71 بتسديدة «على الطاير» بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة رائعة من ماركوس راشفورد.

وعاد فريق «الشياطين الحمر» الى الصدارة للمرة الاولى بعد 40 شهرا وتحديدا منذ عام 2017 في عهد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، فبات يتفوق بفارق ثلاث نقاط عن شريكه السابق وغريمه التقليدي ليفربول حامل اللقب قبل قمتهما المرتقبة الأحد المقبل على ملعب «أنفيلد».

كما هي المرة الاولى التي ينهي فيها 17 مباراة في صدارة الدوري منذ تويجه الاخير باللقب موسم 2012-2013 بقيادة السير اليكس فيرغسون.

وحافظ مان يونايتد على سجله الرائع خارج قواعده هذا الموسم كونه الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي خسارة بعيدا عن ملعب «اولدترافورد» فحقق الفوز السابع مقابل تعادل واحد.

كما هو الفوز الخامس تواليا لمان يونايتد على بيرنلي في عقر دار الاخير، وثأر رجال المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير لخسارتهم على أرضهم أمام بيرنلي في 22 يناير الماضي.

واستهل مان يونايتد الذي عاد الى صفوفه مهاجمه الدولي الاوروغوياني ادينسون كافاني بعد انتهاء فترة ايقافه بسبب مصطلح عنصري، المباراة بحذر نسبيا امام الاندفاع الهجومي لاصحاب الارض الذين كانوا قاب قوسين او ادنى من افتتاح التسجيل عندما سدد كريس وود كرة قوية من حافة المنطقة ارتمى امامها المدافع العاجي اريك بايي وأبعدها بصدره الى ركنية (22).

لكن سرعان ما فرض الضيوف افضليتهم وخلقوا العديد من الفرص حتى أن قطب الدفاع هاري ماغواير هز الشباك بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من لوك شو بيد ان حكم الفيديو المساعد ألغاه بداعي خطأ ارتكبه المدافع الدولي بحق المدافع الهولندي اريك بيترس (36). وكاد المهاجم الفرنسي انطوني مارسيال يفعلها بتسديدة رائعة من خارج المنطقة ابعدها الحارس نيك بوب بصعوبة الى ركنية (45).

وتابع الحارس بوب تألقه وتصدى لتسديدة قوية للبرتغالي برونو فرنانديش (60). ونجح بوغبا في منح التقدم لمان يونايتد بتديدة رائعة «على الطاير» بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة عرضية من ماركوس راشفورد (71).

وأنقذ بوب مرماه من هدف ثان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بابعاده بقدميه تسديدة مارسيال من مسافة قريبة. وفي مباراة أخرى عاد ايفرتون بثلاث نقاط ثمينة من أرض مضيفه وولفرهامبتون عقب الفوز عليه 2-1.وكان ايفرتون البادئ بالتسجيل من تسديدة ذكية للنيجيري ايووبي (6) قبل أن يعدل النتيجة البرتغالي روبين نيفيز (14). وانتظر ايفرتون حتى الدقائق الأخيرة من المباراة ليعود للتقدم بفضل ضربة رأس من كين (77). وتذوق ايفرتون طعم الانتصارات مجددا عقب هزيمته بداية العام أمام وست هام بهدف دون رد فيما استمرت نتائج المضيف السلبية بفشله في الفوز للمرة الخامسة تواليا (تعادلان وثلاث هزائم). ورفع ايفرتون رصيده الى 32 نقطة في المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن مان يونايتد المتصدّر فيما توقّف رصيد وولفرهامبتون عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

