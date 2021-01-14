أتلتيكو ابتعد في المقدمة

دوليه

ابتعد أتلتيكو مدريد 4 نقاط في الصدارة بفوزه على ضيفه اشبيلية 2-0 اول من امس على ملعب «متروبوليتانو» في مدريد في قمة مؤجلة من المرحلة الأولى من الدوري الاسباني.

ويدين أتلتيكو مدريد بفوزه الى مهاجمه الأرجنتيني أنخل كوريا والبديل لاعب الوسط ساوول نيغويس اللذين سجلا هدفي الفوز في الدقيقتين 17 و 76.

وأكد فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني سعيه الى التتويج باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه والاولى منذ موسم 2013-2014، بتحقيقه الفوز الخامس على التوالي والثالث عشر هذا الموسم رافعا رصيده الى 41 نقطة مع مباراتين مؤجلتين أخريين يمكنه رفع الفارق في حال كسبهما الى 10 نقاط عن غريمه وجاره القطب الاول في العاصمة ريال مدريد.

وخسر أتلتيكو مدريد مرة واحدة حتى الان وكانت أمام ريال مدريد بالذات 0-2 في المرحلة الثالثة عشرة في 12 ديسمبر الماضي، أتبعها بخمسة انتصارات متتالية أكد بها تشبثه بالمركز الأول.

كما بات اتلتيكو مدريد صاحب ثاني افضل خط هجوم في الليغا برصيد 31 هدفا بفارق هدف واحد امام ريال مدريد وبفارق ستة اهداف خلف برشلونة، علما بانه يملك أفضل خط دفاع في الدوري حيث استقبلت شباكه ستة أهداف فقط وهو الفريق الوحيد الذي اهتزت شباك اقل من 10 مرات هذا الموسم.

في المقابل، مني اشبيلية بخسارته الخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز السادس مع مباراة مؤجلة.

ونجح كوريا في افتتاح التسجيل عندما استغل كرة داخل المنطقة من المدافع الانكليزي كيران تريبيير فهيأها لنفسه بيمناه واستدار وسددها بيسراه زاحفة على يسار الحارس المغربي ياسين بونو (17). وكاد الارجنتيني ماركوس اكونيا يدرك التعادل بتسديدة من مسافة قريبة اثر كرة مرتدة من الحارس السلوفيني العملاق يان اوبلاك بعد ابعادها من امام الدولي المغربي يوسف النصيري لكنها مرت بجوار القائم الايسر (22).

وحاول سواريز خداع بونو بتسديدة من خارج المنطقة فطن لها الاخير وتصدى لها (31)، ثم حرم بونو المهاجم الدولي الاوروغوياني من هدف محقق عندما ابعد بقدمه اليسرى تسديدته «على الطاير» من مسافة قريبة (34).

وطمأن البديل نيغويس جماهير فريق العاصمة بتسجيله الهدف الثاني من تسديدة قوية بيسراه من حافة المنطقة اثر تمريرة من لاعب الوسط ماركوس يورنتي اسكنها على يسار الحارس بونو.

وفي مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة، استعاد غرناطة نغمة الانتصارات وزاد محن ضيفه أوساسونا عندما تغلب عليه 2-0

وسجل الكولومبي لويس سواريز (22) وسيرخيو هيريرا (45+1 خطأ في مرمى فريقه) الهدفين.وهو الفوز الثامن لغرناطة هذا الموسم والأول بعد خسارتين متتاليتين، فعزز موقعه في المركز السابع برصيد 27 نقطة.وأذاق غرناطة ضيفه أوساسونا مرارة الخسارة للمرة التاسعة هذا الموسم والأول بعد 4 تعادلات متتالية آخرها أمام ضيفه ريال مدريد حامل اللقب 0-0.

وتجمد رصيد أوساسونا عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

