بالميراس إلى نهائي «ليبرتادورس»

دوليه

بلغ بالميراس البرازيلي نهائي كأس ليبرتادوريس برغم خسارته اول من أمس أمام ضيفه ريفربليت الارجنتيني 0-2، وذلك لتفوقه في ذهاب نصف النهائي بثلاثية نظيفة. وفي ساو باولو، تقدّم ريفر بثنائية قبل الاستراحة، الاوّل عبر الباراغوياني روبرت روخاس (29) والثاني للكولومبي رافايل سانتوس بوريه (44) بكرتين رأسيتين، ما عزّز فرصه بتحقيق «ريمونتادا» لافتة. وبرغم سيطرته الجارفة والفرص العديدة التي سنحت له في الشوط الثاني، عجز فريق المدرب مارسيلو غاياردو عن تسجيل الهدف الثالث لمعادلة الارقام. وتقلصت حظوظ ريفر أكثر مع طرد روخاس في ثلث الساعة الاخير، الى اصطدامه بالحارس ويفرتون صاحب خمس صدات لافتة، فبلغ بالميراس النهائي لفوزه 3-2 بمجموع المباراتين. وساهمت تقنية فيديو الحكم المساعد «في ايه آر» في حرمان ريفربليت من تسجيل هدف والحصول على ركلة جزاء. وسيخوض بالميراس الذي يدربه البرتغالي أبيل فيريرا النهائي الخامس في البطولة القارية الأولى في أميركا الجنوبية، علما بانه احرزها مرة يتيمة في 1999. ويلتقي «فيرداو» في نهائي 30 يناير على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو الفائز بين بوكا جونيورز الارجنتيني وسانتوس البرازيلي.