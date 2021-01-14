انسحاب أميركا والتشيك من «مونديال اليد»

دوليه

أعلن منتخبا أميركا والتشيك لكرة اليد انسحابهما من بطولة كأس العالم التي انطلقت أمس في مصر. وأعلن الاتحاد الدولي استبدال منتخب التشيك بمقدونيا الشمالية وستلعب سويسرا بدلا من أميركا. وجاء انسحاب المنتخبان في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد وظهور اصابات بين اللاعبين قبل السفر لمصر.

وأصدر الاتحاد الأميركي لكرة اليد بيانا رسميا أعلن خلاله وجود العديد من الاصابات بفيروس كورونا بين اللاعبين والجهاز الفني. وسيلعب المنتخب المقدوني محل نظيره التشيكي في المجموعة السابعة الى جانب مصر والسويد وتشيلي. ووضع الاتحاد الدولي 6 منتخبات على قائمة الانتظار حال اعتذار أي فريق عن المشاركة وهي منتخبات مقدونيا وسويسرا وهولندا ومونتينغرو وأوكرانيا وصربيا على التوالي. وتقام البطولة في مصر على 4 صالات وهي صالة ستاد القاهرة والصالة المغطاة بالعاصمة الادارية الجديدة ومجمع حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر وصالة برج العرب.

