دورانت قاد بروكلين إلى الفوز

دوليه

سجّل كيفن دورانت 34 نقطة و13 تمريرة حاسمة، فقلب فريقه بروكلين نتس تأخره بفارق 18 نقطة وتغلب على دنفر ناغتس 122-116 اول من امس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. واضاف المخضرم دورانت 9 متابعات وزميله بروس بوين 16 نقطة متألقا بعد حلوله بدلا من نجم بروكلين كايري ايرفينغ. وعادلت رمية بوين الطائرة بعد تمريرة من دورانت النتيجة 113-113 قبل 2:16 دقيقتين على انتهاء الوقت. واضاف دورانت بعدها النقاط الست التالية لنتس، حارما ناغتس من تحقيق فوزه الثالث تواليا خارج ملعبه. ولدى الخاسر، سجل العملاق الصربي نيكولا يوكيتش 23 نقطة و11 تمريرة حاسمة و8 متابعات، لكنها لم تكن كافية في ظل تفوق بروكلين 68-46 في الشوط الثاني. ونجح بروكلين في حسم المباراة في ظل غياب نجمه الاخر ايرفينغ للمباراة الرابعة تواليا لأسباب شخصية. ويبقى موعد عودته مجهولا، فيما يراجع فريقه ورابطة الدوري شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهره دون كمامة محتفلا بعيد ميلاد شقيقته مع افراد عائلته، ليخالف بروتوكول الدوري لاحتواء فيروس كورونا المستجد. وتعدّ هذه الحالة نافرة في ظل تأجيل الرابطة مباراتين اضافيتين بسبب تداعيات الفيروس، ليصل عدد المباريات المؤجلة الى ست بعد اربعة اسابيع على انطلاق الدور المنتظم من الدوري. وفي ظل تفشي الفيروس، اتفقت رابطة الدوري مع رابطة اللاعبين اول من امس على تعزيز التدابير حيال ارتداء الكمامات، اجتماعات الاندية وحتى الأنشطة البعيدة عن كرة السلة.