مبرووووك.. الكويت

محلية

انتهت مباراة نهائي كأس سمو ولي العهد حفظه الله بسلام بعد ان قدم الفريقان مستوى فنيا يمكنني ان اعطيها ناقص جيد (-C) حيث سيطر القادسية على الشوط الاول ولكن استطاع الكويت ان يغير اللعب بتغييراته الفنية خصوصا بنزول الزنكي الذي كان له الاثر في زيادة القوة الهجومية في حين اراد القادسية ان يحتفظ بالهدف الوحيد ولم يوفق في الفرص التي حصل عليها اللاعب بدر المطوع... في حين حصل فريق الكويت على اكثر من عشر ضربات حرة اخفق فيها جميعها ولم يوفق في تشكيل خطورة الا في الاشواط الاضافية وكان هناك شد بين اللاعبين لم يستطع الحكم السيطرة عليهم وساءنا ما قام به لاعب القادسية من سلوك تجاه الحكم الذي طرده من الملعب، عموما مبروك للابيض بهذا الفوز المستحق.... الا انني اريد ان اسجل بعض الملاحظات الفنية والادارية والتحكيمية الخصها بالتالي:

? كالعادة كان تنظيم المباراة ضعيفاً من الناحية الادارية خصوصا عند توزيع الميداليات والكأس رغم ان بالستاد امكانيات فنية تمكنها من تنظيم هذا الامر افضل مما شاهدنا... وكان الغريب ان الوزير ملتزم بالكمامة والتباعد ولكن الواقفين يمينه وشماله؟؟؟ الظاهر مطعمين Pfizer Covid 19 vaccine.

? تحمل الحكم الكثير من الصعوبات التي تبين ان المباراة كانت اكبر من قدراته (ولا اعلم لماذا كانوا يحتفلون به بعد المباراة في غرفة الحكام برمية عاليا كأنه حصل على الكأس).

? في اعتقادي كان لسلوك بعض اللاعبين مع بعض قرارات الحكم الاثر عليه في ضعف قدراته التحكيمية. ولو كان الحكم الدولي جواد عاشور (الله يشافيه) هو حكم المباراة لكان طرد نصف اللاعبين من الفريقين بسبب طريقة احتجاجهم (عيب على بعض اللاعبين الدوليين ما قاموا به من تصرفات تسيء لهم).

? وكان ملفتاً للنظر ما قام به لاعبو نادي الكويت بتقليد النائب الشحومي ميدالياتهم لكي يوصلوا رسالة لـ....... واعتقد انها وصلت اذا كانت رياضية او سياسية.

? ونقول مبروك لنادي برقان على هذا اللقب الاول لهم في تاريخ الكرة الكويتية «المركز الثالث» حيث استحقوه بجدارة وهو يعتبر نجم البطولة.... مبروووك.

اخيرا اقول مبروك لنادي الكويت الذي استحق الفوز ليس للمستوى الفني للمباراة وانما لاصراره على الفوز وليس التعادل للعب ضربات الجزاء... حيث خاب تخطيط مدرب القادسية في ادارة قدرات لاعبيه في هذه المباراة... والله من وراء القصد.

