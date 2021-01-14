«رماية علي الصباح» تنطلق اليوم

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تنطلق صباح اليوم على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية مسابقات كأس المغفور له الشيخ علي الصباح في رمايات سكيت وتراب للرجال والسيدات، بمشاركة رماة النادي ورماة الحرس الوطني. وتبدأ في التاسعة صباحاً المسابقات الرسمية لرماية سكيت ورماية تراب لفئة السيدات وستكون المنافسات موزعة على ثلاث جولات لكل مشاركة باجمالي 75 طبقا على أن يتبعها الرماية على جولتين بعدد 50 طبقا في اليوم التالي ومن ثم تحديد الراميات المتأهلات الي الجولة النهائية، كما ستنطلق في نفس التوقيت التدريبات الرسمية لرماية سكيت وتراب لفئة الرجال.

