الكويت ماضٍ نحو الألقاب.. والآخرون يتفرجون

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ما حققه فريق الكويت باحرازه للقب كأس سمو ولي العهد بعد فوزه على القادسية 2-1 وللمرة التاسعة في تاريخه يعتبر انجازا يضاف لمسلسل طويل من الانجازات الكثيرة التي باتت ترتبط به وهذا يعكس مدى رقي العمل الاداري في النادي من خلال القيادة التي يقوم بها رئيس النادي خالد الغانم الذي يولي الفريق اهتماما كبيرا من خلال الدعم المادي والمعنوي وتوفير كافة اجواء النجاح امام اللاعبين. وبما ان الفريق تعرض لحالة من عدم الاستقرار اثناء دوري التصنيف وكانت نتائجه متذبذبة جعلته ان يتراجع للمركز الخامس ونال العديد من الانتقادات وكما ان الادارة قد انهت عقد المدرب الهولندي رود كرول واسندت المهام للمدرب الوطني محمد عبدالله الذي يعرف جميع التفاصيل التي تتعلق باللاعبين ومن ثم استطاع ان يوظف امكانياتهم في المباراة بالشكل السليم ولم يجد صعوبة بذلك في المباراة النهائية والتتويج اصبح عرفا بالنسبة للابيض فلا يمضي موسم في العقدين الاخيرين الا وله بصمة في سجل البطولات.

واهم ما يميز الابيض انه يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين سواء بالاساسيين او الاحتياط وهذا الامر يساعد اي مدرب على ان يحقق النجاحات ومثل هذا لايتوفر في الكثير من الاندية وبالذات المنافسة وتجلى ذلك في لقاء اول من امس امام القادسية حيث احدث البدلاء احمد الزنكي وسامي الصانع بعد تدوير المراكز مع فهد الهاجري تحولا سريعا في سير المباراة وقلب النتيجة لصالح الابيض. وانفراد الفريق عن بقية الخصوم من ناحية الاستقرار الفني وبظل توفر الدعم المعنوي والمادي من قبل الادارة فان القاب الموسم المتبقية وتحديدا الدوري العام ستكون اقرب له من الآخرين الذين يفتقدون للكثير من المقومات التي يتمتع بها.

