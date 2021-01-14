المطيري: رعاية سمو ولي العهد للكأس تجسد حرص القيادة على دعم الرياضة

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أعرب ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد - حفظه الله - لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس سموه، وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري عن فخره واعتزازه بتمثيل سموه في حضور اختتام هذه البطولة الكبيرة.

وقال الوزير المطيري في تصريح صحفي اول من امس عقب تتويجه الفرق الفائزة بالبطولة التي حاز لقبها فريق الكويت ان »رعاية سمو ولي العهد للبطولة يجسد اهتمام القيادة السياسية وحرصها على دعم الرياضة والرياضيين لا سيما كرة القدم باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى في الكويت والأكثر جماهيرية» مهنئا أندية الكويت والقادسية وبرقان بحصولهم على المراكز الثلاثة الأولى على التوالي. وأعرب عن شكره لاتحاد الكرة برئاسة الشيخ أحمد اليوسف على ما قاموا به من جهد في تنظيم المباراة النهائية مثنيا في الوقت نفسه على جهود مجلس ادارة ولاعبي واداريي القادسية والكويت ما مكنهم من الوصول الى الدور النهائي لهذه البطولة الغالية. وأكد أن الهيئة العامة الرياضة حريصة على توفير المناخ المناسب للشباب الرياضي الكويتي في كل الألعاب وافساح المجال أمامه للابداع والتميز وتحقيق الانجازات للكويت في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله ورعاهما.

من جانب آخر، ثمن رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف، عاليا دعم ورعاية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد - حفظه الله - للرياضة الكويتية عامة وبطولة كأس سموه لكرة القدم بشكل خاص.وأعرب اليوسف في بيان صحفي اول من امس عن اعتزاز أسرة كرة القدم الكويتية بحضور ممثل سمو ولي العهد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري المباراة النهائية.

وهنأ أعضاء مجلس ادارة نادي الكويت بمناسبة حصول فريق كرة القدم على لقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه كما هنأ القادسية وبرقان بحصولهما على المركزين الثاني والثالث على التوالي. وأعرب اليوسف عن شكره لجهود جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات الراعية واللجان العاملة ومساهمتها في انجاح البطولة.

