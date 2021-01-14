استبعاد الظفيري من قائمة الأزرق

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أعلن الجهاز الفني للأزرق بقيادة المدرب الاسباني اندريس كاراسكو قائمة المنتخب الذي يبدأ اليوم تجمعه استعدادا للمباراة الودية التي سيخوضها يوم الاثنين المقبل امام ضيفه الفلسطيني، وضمت القائمة 26 لاعباً وخلت من اسم لاعب القادسية احمد الظفيري الذي تعرض للطرد في نهائي كأس ولي العهد اول من امس.

وضمت القائمة كلا من الاسماء التالية: سعود الجناعي (التضامن)، حسين الموسوي، حمد القلاف، فواز عايض، مبارك الفنيني، مهدي دشتي(السالمية)، بندر السلامة، سليمان عبدالغفور (العربي)، رضا هاني، خالد ابراهيم، سلطان العنزي، بدر المطوع، عيد الرشيدي (القادسية)، بندر بورسلي، حسين كنكوني، حمد حربي، شبيب الخالدي، محمد العازمي (كاظمة)، ضاري ابراهيم، فهد الهاجري، فهد حمود، عبدالعزيز بن ناجي، طلال الفاضل، أحمد الزنكي، فيصل زايد (الكويت)، وخالد شامان (النصر).وافاد مدير المنتخب فهد عوض ان التدريبات ستقام في 05:30 مساء اليوم في ملعب المرحوم عبدالرحمن البكر في اتحاد الكرة.

