القادسية.. «مقلوب فوق تحت»

محلية

عندما يتناسى القائمون على فريق القادسية المعاناة التي يشكو منها منذ 5 مواسم من الطبيعي ان تكون النتيجة فقدان البطولات من موسم لآخر، وآخرها وليس أخيراً لقب كأس سمو ولي العهد الذي ذهب لخصمه التقليدي الكويت بعد ان تغلب عليه 2 - 1 في اللقاء النهائي الذي جمع بينهما اول من امس. فهذه الخسارة وارده ليس لانها نتيجة المباراة النهائية او مثلما تنطوي عليه كرة القدم باعتبار انها فوز وخسارة... لا، فالامر بالنسبة لخسارة القادسية تكشف ان الوضع «مقلوب فوق تحت» بالنادي، ولايتوقف على فريق الكرة وانما الكثير من الالعاب تسير بسرعة جنونية نحو الهاوية وتحديداً الالعاب الجماعية ففي الطائرة «مطقاقة» والسلة «منتفة» واليد «مكسورة». ولذلك ان الفريق الكروي ليس ببعيد عن تلك الالعاب وبما انه الواجهة الحقيقية للنادي فيكون تحت انظار جماهيره العريضة التي اعتادت فريقها يتزعم البطولات الا انه بات ذلك من الماضي ومن ثم خسارته لكأس سمو ولي العهد تظهر ان العلة لا تكمن في موقع واحد وانما في عدة اماكن فان كان العذر للخسارة ان حكم المباراة اثر نفسياً في بعض القرارات ونتفق كثيراً معهم بهذا الجانب لكن ذلك لايعفو الادارة والجهاز الفني واللاعبين من تحمل المسؤولية. فالادارة مازالت تعيش على اسم وعراقة وانجازات النادي فقط فمن يريد يحافظ على الارث الرائع عليه ان يعمل بجدية ويدعم ماديا قبل الحانب المعنوي، فالرياضة اصبحت »حط فلوسك»، واعمل وفق خطط مدروسة تحقق اهدافك فمن غيرالمنطق ان يكون محترفو الاصفر من نوعية لوكاس ودينيس وجيمس وتراهن ان يحققوا الفارق. وبوجود مدرب لايملك اي فكر كروي وقراءة واقعية لسير المباريات وهذا ما تكشفه التغييرات التي يقوم بها ليس في المباراة النهائية وانما بالكثير من المباريات ولكن بدت بوضوح اول من امس حيث أبقى على احمد الظفيري وبدرالمطوع وهما يلعبان على الواقف وندرك انهما نجمان لايختلف احد على عطائهم وقدراتهم لكن الضرورة تتطلب ان يستبدلا طالما انهما لم يقوما بالواجبات.

وكما ان هناك عددا من اللاعبين بلغوا سن التقاعد الكروي فالفريق يحتاج الى عملية تصحيح وتنشيط دماء فلايعني ذلك الاستغناء دفعة واحدة عن الكبار لكي لاتحدث فجوة كبيرة وما تم طوال مباريات دوري التصنيف من ناحية اشراك بعض اللاعبين مجرد اتاحة الفرصة للوجوة التقليدية بالمشاركة ولم يلفت النظر سوى عبدالعزيز وادي الذي كان النادي اعاره للتضامن ولولا خلافه معه واصراره العودة للنادي لما تمت مشاركته. والادهى من كل ذلك ان القادسية الذي على مر التاريخ يقدم المهاجمين سواء من لاعبين محليين او محترفين اصبح بلا رأس حربة ويكون الرهان على نوعية لوكاس او دينيس فمن يعتمد على هكذا اختيارات لايمكن ان يكتب له النجاح وبنفس الوقت يكشف مدى غياب النظرة الفنية لمن قام باختيارهم.ويجب على من يمتلك القرار ويرى في قرارة نفسه انه سيعمل عليه ان يعيد حساباته وبشكل سريع وبعقلانية وان يركنوا اسطوانة المظلومية على الرف، مع اننا نؤمن بهذا الجانب في بعض المواقف ولكن ليس في كل الاحوال يكون ذلك سببا مباشراً للاخفاقات ليعوا جيداً ان الزعامة اخذت بالهرم وحينها سيبقى الزعيم أثر بعد عين!

