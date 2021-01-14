الفهد: إلى متى؟

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هاجم نائب رئيس مجلس ادارة نادي القادسية الشيخ فهد طلال الفهد، اتحاد الكرة، وحمله مسؤولية ما يتعرض له الأصفر من ظلم تحكيمي، والذي يضع اللاعبين تحت الضغط ويحرم النادي من تحقيق الألقاب.

وقال الشيخ فهد في تصريحات تلفزيونية عقب خسارة نهائي كأس ولي العهد أمام الكويت 1 -2: «لاعبو القادسية يدفعون اليوم ثمن مواقف النادي.. صمتنا وتحملنا الكثير ولكن الى متى؟».

واعتبر ان مباراة النهائي كانت اكبر من الحكم (علي عباس) الذي يكن له كل الاحترام ويتمنى له كل التوفيق والنجاح كحكم شاب في الكرة الكويتية، مضيفا: «لا أريد أن أقسو على الحكم لكن الأخطاء كانت كثيرة في المباراة ومنها التدخل على (أحمد) الظفيري».

وتابع: «الأخوة في نادي الكويت سواء مجلس الادارة او الجهاز الاداري يعملون ويجتهدون ونحن لا ننكر ذلك .. وبدورنا باركنا لهم.. ولكن على الاتحاد ان يبقي الامور عادلة بيننا.. فاذا فاز الكويت سنبارك له واذا فزنا سيباركون لنا..هذه هي الرياضة»، واستغرب بقوله: «لكن في كل مواجهة يضع لنا الاتحاد حكماً يعفس المباراة واذا تكلمنا قالوا تعال لجنة الانضباط.. مع ان لجنة الانضباط تحمي الرياضيين وليست هي سيف على رقابهم»، مضيفا ان لاعبي القادسية وجمهوره تعبوا مما يحدث للفريق وهو امر غير مقبول.

