التحكيم.. ثقة واتزان وليس صفارة

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ما بدر من النجم احمد الظفيري من تصرف تجاه الحكم علي عباس اثناء لقاء اول من امس الذي جمع فريقه مع الكويت مرفوض وغريب بنفس الوقت من قبل الظفيري صاحب الاخلاق الرفيعة.

ولاشك انه بهذا التصرف قد يعرضه لعقوبات مغلظة من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد جريا على العادة، ولكن علينا ان نقف على الدافع الذي ادى بالظفيري ان يتصرف بهذه الطريقة نحو الحكم بعد احتسابه لخطأ بعيد عن مرمى الخصم وربما ليس له اي تأثير على نتيجة المباراة.

فلولا الضغط النفسي الذي تولد لدى لاعبي القادسية من قرارات الحكم علي عباس وتحديدا باطلاق صافرته على بعض المشاركات الطبيعية من جانبهم مع لاعبي الكويت واعتبارها اخطاء عليهم مع حدوث العكس في الجانب المقابل ويرى بأنها سليمة فهذه القرارات قد يعتبرها البعض انه ليست لها تأثير على النتيجة وانه لم يحتسب مثلا ضربة جزاء غير صحيحة او هدف من تسلل لكن مثل القرارات العكسية ادت لانفعال لاعبي القادسية وافتقدوا على ضوئها التركيز في كثير من المناسبات. ولايعني ذلك ان الحكم كان متواطئا ضد القادسية بل كانت لديه قرارات موفقة الا ان خبرته التحكيمية كانت عامل مباشر في وقوعه بمثل هذه الاخطاء وهو حكم من العناصر الشابة الطامحة وعليه ان يتعلم من اخطائه في المستقبل ويسعى لصقل قدراته التحكيمية، ويؤخذ عليها عدم طره لبدر المطوع بعدما ضرب لاعب الكويت جاي ديمبيلي بدون كرة وهذا ايضا يتحمله حكام «الفار» يفترض منهم تنبيهه لهذه الحادثة واكتفى بانذاره وربما نجومية المطوع ارهبته بعدم اشهاره البطاقة الحمراء له.

وبما ان لجنة الحكام تسعى لافساح المجال امام الحكام المحليين وبدليل انه شاهدنا الكثير من الوجوه الشابة فهذا امر مفرح ولكن تظل هناك علة يشكو منها الكثير من الحكام الشباب وهي انهم لم يكونوا لاعبين كرة بالاصل، وربما منهم قد لعب في المراحل السنية ومن ثم انهم يفتقدون للثقافة الكروية بمعنى انهم قد ينخدعون في بعض حركات اللاعبين او بالالتحام في قطع الكرات ويطلقوا صافرتهم على انها اخطاء ومثل هذا الامر لن تنفع به المحاضرات التي يقدمها اعضاء اللجنة من الحكام وان كان بعضهم بالاصل لم يكن حكما مميزا ولكن عليهم ان يطوروا انفسهم من خلال متابعة الدوريات الاوروبية او العربية على اقل تقدير ويستفيدوا من التحكيم والاهم من كل ذلك ان لم تكن لدى الحكم ثقة بنفسه وذو شخصية متزنة وسريع البديهة فلن يستطيع ان يتطور مستواه. فالتحكيم موهبة لاتقل عن الموهبة التي يتمتع بها اللاعب ولذلك مهما نال الحكم من تكليفات اوترقيات واشادات لن يرتقي للافضل اذا لم يكن متزنا وواثقا من نفسه اما غير ذلك فان المعاناة تزيد.

