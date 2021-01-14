كاظمة والقادسية للتأهل في «السلة»

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يسعى كاظمة والقادسية الى حسم تأهلهما الى المربع الذهبي في دوري كرة السلة عندما يلتقيان العربي والشباب على التوالي ضمن الجولة الثانية من دور الثمانية المقام بنظام «بلاي أوف» من ثلاث مباريات. ويلعب البرتقالي مع الأخضر في 05:30 مساء، يليها لقاء القادسية مع الشباب، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. وتغلب الجهراء على برقان والكويت على القرين وكاظمة على العربي والقادسية على الشباب في المواجهات الاولى من «بلاي اوف» الذي يقام من ثلاثة مواجهات على ان يتأهل الفائز في مباراتين من الثلاثة الى المربع الذهبي.

