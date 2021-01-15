لينا الأيوبي: أميل إلى رسم النساء.. ولوحاتي تبحث في الفلكلور

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تميل الفنانة التشكيلية البحرينية لينا الايوبي، في الرسم إلى النساء غالباً والقصة تعود إلى أن للمرأة دوراً كبيراً وفعال في الثقافة والارتقاء بالأسرة إضافة إلى رعاية الأجيال القادمة.

وتشير الايوبي في حوار موسع مع «النهار»، إلى أن «وسائل التواصل ربطت الناس من مختلف البلدان والخلفيات الثقافية، أيضا ساهمت في مشاركة الخبرة والفن من خلال مشاركة الصور والفيديوهات، لذلك أؤمن بأن التواصل الاجتماعي ساعد الفنانين ومحبين الفن للتواصل والبقاء بالقرب بشكل فعّال جدا»، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

من هي لينا الأيوبي؟ ومتى بدا?ت موهبتكِ في الرسم؟

لينا الأيوبي، فنانة تشكيلية بحرينية، مؤسسة شركة دار الفن جاليري، بداياتي في الفن كانت من سن صغير (5 سنوات) عبر رسوم الكارتون اليابانية حيث كانت تلهمني وكنت اتابعها أيام الطفولة لغرض التعلم اكثر من مشاهدة مجرد برنامج، بدأت مشواري الفني باحتراف من 2014 من خلال اول مشاركة في معرض فني في العاصمة المنامة، بعد التشجيع والاقبال على النوع الجديد من الفن الذي قدمته (مزيج من المانجا الياباني والفلكلور العربي).انطلقت الى مشاركات اكثر محلية وعالمية وتعاونت فنياً مع شركات وبنوك عالمية مختلفة.

ومن هو الشخص الذي شجعك في هذا المجال؟

لقيت تشجيعاً كبيراً من اهلي منذ أن كنت صغيرة في السن ، لكن لم أحضر أي دورات او أنشطة فنية حيث لم تتوفر هذه الأنواع من الفعاليات في البحرين.

كيف نجحتِ في مزج دراستك بالرسم؟

درست إدارة اعمال في جامعة البحرين، وانخرطت في مجال التحليل الاقتصادي لمدة 12 سنة من خلال العمل في بنوك وشركات عالمية، الرسم كان متنفس لي ومجرد هواية، حيث في 2014 شاركت في اول معرض فني لي، ومنها استعملت خبرتي في مجال إدارة الاعمال وبدأت مشروعي الأول (دار الفن) الذي يتمثل في عرض لوحاتي الفنية وتصميم البضائع من خلال منظور فني، حاليا رسالة دار الفن هي نشر اللوحات الفنية لأكبر عدد من الفنانين (من خلال لوحات او تصاميم فنية) وجعل الفن في متناول الجميع.

ما طقوسك وانتِ ترسمين؟ وعن ماذا تتحدث معظم رسوماتكِ؟

استعمل مذكرة فنية، ادون فيها افكاري للوحات مستقبلية او مجرد تمرين لمهاراتي، معظم لوحاتي المشهورة او الأقرب الى قلبي تكون بدون تخطيط ومجرد تعبير عن المشاعر الفنية في لحظتها.

ما طموحاتكِ في مجال الرسم؟

طموحاتي مثل طموح أي فنان، الوصول الى العالمية ونشر نوع الفن المقرب الى قلبي وإيصال الرسالة التي تتمثل في قصة اللوحة.

هل شاركت في معارض؟ ما هي؟ واين اقيمت؟

عدد مشاركاتي في المعارض السنوية من 3-8 معارض، أولها معرض شخصي والذي أقمته في دبي ضمن فعالية _ «Art Dubai».

كما ان اللوحات تتمحور في فترة الغوص التي مر فيها الخليج العربي في القرن التاسع عشر، ودور المرآة كعمود أساسي للمجتمع، كذلك المعرض تلقى اقبالاً كبيراً من الجمهور من حيث تناول الموضوع بطريقة جديدة وبأسلوب حديث يجذب الناس من مختلف الثقافات والاعمار.

ما مشاريعك المستقبلية في مجال الرسم؟

حاليا مشاركاتي المستقبلية ستكون من خلال معارض لها تأثير وتهدف الى رسائل مجتمعية.

إلى ا?ي مدرسة تنتمين؟

المدرسة التي انتمي لها هي «Low brow art» حيث اكثر شهرة وانتشاراً في الدول الغربية وتحديدا في أميركا الجنوبية (لوس انجلس، كليفورنيا، ميامي) وبعض دول آسيا.

هل توجد اوقات محددة تفضلين الرسم فيها؟ ولماذا؟ واي الا?لوان القريبة منك؟

لا يوجد وقت معين للرسم، الالهام لا يعرف وقت، يمكن يكون في منتصف اليوم او منتصف الليل، لوني المفضل اللون الأزرق وهو يطغي على معظم لوحاتي يرمز اللون الأزرق الفاتح إلى السلام، والهدوء، والروحية.

هل رسمت لوحة تمثلكِ؟ وما هو موضوعها؟

لا توجد أي لوحة تمثلني، ولكن دائماً جمهوري يخبرني ان لوحاتي تشبهني، حيث ان لوحاتي تبحث في الفلكلور المحلي لتخلق لوحة شعبية تبرز الوان البهجة فيها جمالية الحياة اليومية لشعب هذه الارض الطيبة.

ما آخر اعمالكِ (لوحاتكِ)؟

اخر عمل لي هي جدارية في مرسمي الشتوي الذي فتحته للجمهور لغرض التنفس الفني وتبادل الخبرات اللوحة المرسومة هي من اكبر لوحاتي حجمها تقريبا 3.5 - 5 أمتار، كانت تجربة ناجحة استعملت فيها نفس تقنية رسم وتلوين اللوحات القماشية بدل الوان الرش.

كيف ا?سهمت مواقع التواصل الاجتماعي في دعمك بمجال الرسم؟

مواقع التواصل الاجتماعي كان لها اثر كبير على نشر الفنانين والفن، حصلت على الكثير من المشاركات المحلية والدولية والتعاون مع شركات العالمية من خلال الانستغرام حيث الرسالة الفنية تصل الى ابعد مكان في العالم.

وسائل التواصل ربطت الناس من مختلف البلدان والخلفيات الثقافية، أيضا ساهمت في مشاركة الخبرة والفن من خلال مشاركة الصور والفيديوهات، لذلك أؤمن بأن التواصل الاجتماعي ساعد الفنانين ومحبين الفن للتواصل والبقاء بالقرب بشكل فعّال جدا.

ما هو اثر البيئة البحرينية على لوحاتكِ؟

لها اثر كبير من ناحية الفلكلور لكني أحاول ان اجسده بشكل جديد بعيد عن التحديد والتكرار والألوان الصحراوية، أميل في الرسم إلى النساء غالبا والقصة تعود إلى أن للمرأة دورا كبيرا وفعال في الثقافة والارتقاء بالأسرة إضافة إلى رعاية الأجيال القادمة، النساء، الملابس والمجوهرات هي الوسيلة المثلى لتوثيق الثقافة والتعبير عنها.

الحضارات القديمة تجسد المرأة على انها صانعة الحياة، مانحة الخير وراعية الحب والسلام، وعلى هذا الأساس يذهب الفنانون اليوم الى تجسيد المرأة في لوحاتهم اكثر من الرجل، معالم الانوثة في اللوحة لا تسعى الى تجسيد المرأة كشكل بل استخدامها لنقل معاني عديدة كالربيع، الخصوبة، الجمال، الحرية.

