حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في نسخة مطبوعة وإلكترونية

إضاءات

أصدرت مكتبة الكويت الوطنية نسخة مطبوعة من قانون رقم (75) لسنة 2019 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ويتضمن القانون 3 أبواب وهي (التعريفات ونطاق الحماية) و(حقوق المؤلف والحقوق المجاورة) و (الإدارة الجماعية لاقتضاء الحقوق والإجراءات التحفظية والعقوبات) إضافة إلى (أحكام ختامية) ومذكرة إيضاحية، ولائحة التنفيذية.

ويهدف القانون إلى توعية المؤلفين والباحثين والكتاب والفنانين والمثقفين أصحاب الإنتاج الفني والثقافي داخل وخارج الكويت أن يلجأوا لهذا القانون في حال قرصنة حقوقهم الأدبية التي أوردها القانون في مواده المختلفة.

وأن يمارسوا حقهم في حماية إنتاجهم الفكري والادبي والفني باستخدام هذا الحق القانوني الذي كفلته الدولة لهم ليسهم في تقليل عملية التقليد و تقديم حق أصيل لحماية الإبداع الإنساني في مجال الفكر والأدب والفنون وحصر حالات التقليد والسرقة الأدبية للفنانين والمخرجين والأدباء.

وفي سبيل ذلك تقوم مكتبة الكويت الوطنية بتوزيع نسخ من القانون على نطاق واسع وبوسائل الكترونية ( الموقع الإلكتروني للمكتبة ) أو ورقية مجانية للجمهور المستفيد وأصحاب الحقوق والإعلاميين.

ويتضمن القانون 51 مادة معنية بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي بدورها تضفي الحماية على الأعمال المبتكرة في مجالات الأدب والفنون والعلوم التي تعد أحد مرتكزات السمو الحضاري من خلال تشجيع الإنتاج الفكري الإنساني وتأمين مصلحة الدولة والمجتمع.

