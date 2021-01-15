الاحتفال بالعيد الوطني مع مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي

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يتطلع مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي إلى الاحتفال بالعيد الوطني المقبل. حيث سيكون عام 2021 عامًا مميزًا تحتفل فيه الكويت بعيدها الوطني للمرة الأولى في عهد أميرها الجديد صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه). واحتفاءً بهذه المناسبة أعدّ المركز برنامجًا ثريًا ومميزًا إحياءً للذكرى الستين لاستقلال دولة الكويت والثلاثين لتحريرها. ويسرُّ مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي دعوة جميع المواطنين والمقيمين للانضمام إلى هذا الاحتفال.

نطلب منكم ومن أبنائكم أن يرسلوا إلينا أعمالاً من إبداعهم سواء رسومات أو قصائد شعرية احتفاءً بالذكرى الستين للاستقلال. ولربما قصصًا عن تاريخ الكويت ، قد تعرفوا عليها في المدرسة أو شاهدوا صورًا فوتوغرافية لها تعود إلى الماضي. فماذا تعني لهم الإقامة في دولة تحتفي بعيد ميلادها الستين؟ ما هي أحلامهم للمستقبل؟ ندعو جميع الأطفال إلى إرسال «هداياهم» إلينا احتفالاً بهذه الذكرى حتى يوم 15 فبراير 2021.

هذا وسينظم المركز معرضًا يضم هذه «الهدايا» وسيصبح جميع الأطفال المشاركين في الفعالية فنانين صغار تُعرض أعمالهم الفنية البديعة في هذا المعرض أثناء الاحتفال بالعيد الوطني.

متطلبات المشاركة بسيطة: استخدم ورقة قياس A4 وارسم صورة أو اكتب شعرًا من إبداعك، واكتب اسمك وعمرك على الورقة، ثم أرسلها إلينا عبر البريد الإلكتروني academy@ascckw.com.

كما لم يغفل المركز عن مشاركة البالغين والكبار إذ نظّم لهم مسابقة للتصوير الفوتوغرافي تُوجّه فيها الدعوة إلى جميع المصورين الفوتوغرافيين للاحتفال بالذكرى الستين لاستقلال الدولة والثلاثين لتحريرها والمساهمة بصورة مميزة مهداة إلينا (صورة من كل مصور ترسل عبر البريد الإلكتروني مرفق معها بياناته الشخصية).

ستختار لجنة التحكيم أفضل الصور لعرضها في المركز.

