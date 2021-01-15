نادال يشارك في «أستراليا المفتوحة»

دوليه

يخوض الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا غمار بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى، حيث يسعى الى تحطيم الرقم القياسي في عدد الالقاب في الغراند سلام، في غياب مدربه مواطنه كارلوس مويا بعدما أعلن الأخير أول من امس أنه لن يحضر المنافسات بسبب قيود السفر المفروضة للحماية من فيروس كورونا المستجد. ويمني نادال النفس باستغلال غياب شريكه في الرقم القياسي في عدد الالقاب في الغراند سلام السويسري روجيه فيدرر بسبب التعافي من عمليتين جراحيتين في الركبة، للظفر بلقبه الكبير الـ21 في مسيرته الاحترافية ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا في التاريخ.

