سان جرمان بطل كأس الأبطال

دوليه

قاد المهاجم الدولي الارجنتيني ماورو ايكاردي مواطنه ماوريسيو بوكيتينو الى التتويج بلقبه الاول في مسيرته التدريبية عندما ساهم بفوز فريقه باريس سان جرمان على مرسيليا 2-1 الأربعاء في لنس في مباراة كأس الأبطال، الموازية للكأس السوبر التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري والكأس الفرنسيين.

ومنح ايكاردي التقدم لباريس سان جرمان في الدقيقة 39، ثم اقتنص ركلة جزاء ترجمها البديل البرازيلي نيمار الى الهدف الثاني (85)، قبل أن يقلص ديميتري باييت الفارق في الدقيقة 89.

وهو اول لقب لبوكيتينو في مسيرته التدريبية وجاء بعد ايام معدودة على تعيينه مدربا لنادي العاصمة الذي سبق له الدفاع عن الوانه كلاعب في الفترة بين 2001 و2003، وتحديدا بعد ثلاث مباريات على خلافته الالماني توماس توخل المقال من منصبه.

ولم يحقق بوكيتينو الذي اشرف على توتنهام الانكليزي بين 2014 و2019 أي لقب كمدرب، وكانت افضل نتيجة له قيادة النادي اللندني الى وصافة الدوري الانكليزي 2017 ووصافة دوري ابطال اوروبا 2019.

وهو الفوز الرابع لبوكيتينو في 7 مواجهات له في الكلاسيكو بعدما فاز 3 مرات كلاعب في 6 بطولات خاضها مع النادي الباريسي. وهو اللقب الثامن تواليا لباريس سان جرمان في المسابقة.

وثأر باريس سان جرمان لخسارته على ارضه امام مرسيليا 0-1 في سبتمبر الماضي في المرحلة الثالثة من الدوري في مواجهة عنيفة انتهت بخمس حالات طرد، وببصق جناح سان جرمان الأرجنتيني أنخل دي ماريا على المدافع الاسباني ألفارو غونساليس الذي اتهم من قبل النجم البرازيلي نيمار باهانته عنصريا خلال اللقاء.

وفضل بوكيتينو الابقاء على نيمار على مقاعد البدلاء على غرار قطب الدفاع بريسنل كيمبيمبي لعودتهما للتو من الاصابة في الكاحل الايسر والفخذ على التوالي.

وكان ايكاردي عند حسن ظن مدربه الذي أشركه منذ البداية على حساب الايطالي مويز كين في اول مباراة للارجنتيني كساسي منذ الثاني من أكتوبر الماضي.

وأعرب ايكاردي الذي اختير افضل لاعب في المباراة، عن سعادته بمساهمته في تتويج فريقه خصوصا وانه غاب عن الملاعب فترة طويلة، وقال «انا سعيد بعودتي الموفقة خصوصا بعد أشهر عدة من الغياب. خلال عودتي في المباراة الاخيرة (ضد بريست 3-0)، سجلت هدفا أيضا مع تمريرة حاسمة. اليوم أيضا فعلت الامر ذاته واصبت العارضة».

وأضاف «كنا نعرف ان المباراة ستكون صعبة واننا سنواجه فريقا صعب المراس اسمه مرسيليا ولكن المهم اننا فزنا في هذا النهائي. انا اعمل لصالح الفريق وحققت المراد مع زملائي وانا مسرور جدا لاجل زملائي والمدرب بوكيتينو».

