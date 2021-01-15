تير شتيغن قاد برشلونة إلى نهائي «السوبر»

دوليه

قاد حارس المرمى الدولي الالماني مارك-اندريه تير شتيغن فريقه برشلونة الى المباراة النهائية لمسابقة الكأس السوبر الاسبانية في صيغتها الجديدة بمساهمته في غياب القائد والنجم الارجنتيني ليونيل ميسي المصاب، في الفوز على ريال سوسييداد 3-2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي أول من امس في نصف النهائي.

وتألق تير شتيغن في ركلات الترجيح بتصديه لاول محاولتين لريال سوسييداد عبر جون باوتيستا وميكل اويارسابال قبل ان يهدر البرازيلي وليان جوزيه دا سيلفا الثالثة في القائم.

في المقابل، سجل الفرنسي عثمان ديمبيلي والبوسني ميراليم بيانيتش وريكي بويغ لبرشلونة واهدر له الهولندي فرينكي دي يونغ ومهاجم ريال سوسييداد السابق الفرنسي انطوان غريزمان.

ومنح دي يونغ التقدم لبرشلونة (39)، قبل ان يتسبب بركلة جزاء من لمسة يد أدرك منها اويارسابال التعادل لريال سوسييداد (51 من ركلة جزاء).

وتشارك أربعة فرق في المسابقة بحلتها الجديدة، هي ريال مدريد بطل الدوري وحامل اللقب، وبرشلونة وصيف الدوري، وريال سوسييداد وأتلتيك بلباو اللذان وصلا الى نهائي الكأس الموسم الماضي والذي أرجئ الى الرابع من أبريل المقبل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.وكان من المفترض أن تقام المسابقة في السعودية كما حصل في النسخة الأولى لكن تفشي «كوفيد-19» حال دون ذلك ليكون اقليم الأندلس مستضيفا لمبارياتها الثلاث.

وخاض برشلونة حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13) المباراة من دون نجمه ميسي بسبب الاصابة التي لحقت به في المباراة التي فاز فيها فريقه 4-0 على غرناطة في الدوري المحلي السبت. وهذا هو النهائي الأول لكومان مع الفريق الكاتالوني منذ تسلمه لمهامه خلفا لكيكي سيتيين في أغسطس الماضي.

وافتتح دي يونغ التسجيل من ضربة رأس ارتقى لها عاليا بعد تمريرة عرضية من غريزمان (39). وأنقذ تير شتيغن مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة قوية من مسافة بعيدة للسويدي الشاب ألكسندر ايزاك (41). وانتظر ريال سوسييداد ست دقائق فقط لادارك التعادل من ركلة جزاء انبرى لها اويارسابال بنجاح بعد لمسة يد على دي يونغ (51).

ولم يتغيير الوضع كثيرا من الشوطين الاضافيين اذ افتقرت تسديدات اللاعبين للدقة والتركيز اضافة الى لتفوق الحارسين في التصدي. وتصدى القائم الأيسر لتسديدة البديل البلجيكي عدنان يانوزاي من ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة (118).

