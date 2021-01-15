بداية قوية لمصر في «مونديال اليد»

دوليه

استهل المنتخب المصري بقوة مشواره في النسخة السابعة والعشرين لبطولة العالم في كرة اليد التي يستضيفها على ارضه حتى 31 ناير الحالي، بفوزه على تشيلي 35-29 أول من أمس بصالة ستاد القاهرة الدولي في المباراة الافتتاحية.

وظهر المنتخب المضري بأداء مشرف ومميز خلال شوطي اللقاء وظهر لاعبوه بالشكل الأمثل في مواجهة منتخب تشيلي في أولى مباريات المجموعة السابعة التي تضم السويد بطلة العالم أربع مرات أعوام 1954 و1958 و1990 و1999 ومقدونيا الشمالية التي تم استدعاؤها الثلاثاء عقب انسحاب تشيكيا بسبب اصابة 12 لاعبا ومدربين بفيروس كورونا المستجد. وكان الدرع أفضل مسجل في صفوف الفراعنة برصيد 6 أهداف من 6 محاولات، وأضاف أكرم يسري 5 أهداف من 5 محاولات وكل من محمد سند ويحيى عمر 4 اهداف. وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المونديال بعد كلمة ترحيبية “اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعا، ضيوفا كراما على أرض مصر الكنانة في أكبر تجمع رياضي يشهده العالم حاليا».

وأضاف “في رسالة نؤكد من خلالها، بكم ومعكم، أن العالم أصبح قادرا على التعايش في ظل الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا».

من جانبه يحلم منتخب قطر بتكرار نتيجة مونديال كرة اليد 2015 على أرضه، عندما يخوض المنافسات بدءا من اليوم أمام أنغولا.

وكانت قطر قد حققت نتيجة لافتة في 2015 بحلولها وصيفة وراء فرنسا بعد معركة كروية (22-25). ويقود المدرب الاسباني فاليرو ريفيرا تشكيلة صغيرة في السن ومختلفة هذه المرة، تحاول بشغفها تعويض النقص في الخبرة على الصعيد الدولي.

