الانتصار الرابع لليكرز ودالاس

دوليه

حقق كل من لوس أنجليس ليكرز الذي يقدم مستوى عال، ودالاس مافريكس بقيادة لوكا دونتشيتش فوزهما الرابع تواليا اول من امس في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، الذي شهد أيضا تألقا لكيفن دورانت مع بروكلين نتس حيث يتنظر أن يشكل «ثلاثيا» متوقعا مع جيمس هاردن وكيري ارفينغ.

وحقق ليكرز البطل رابع انتصاراته المتتالية على أوكلاهوما سيتي ثاندرز 128-99، مؤكدا قونه في الدفاع عن اللقب بوجود ليبرون جيمس الذي سجل 26 نقطة مع ست 6 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

وساهم بالفوز أيضا أنتوني ديفيس (18 نقطة، 7 متابعات)، ومونتريزل هاريل (21 نقطة، 6 متابعات بعد دخوله بديلا). ويعتبر هذا الفوز السابع على التوالي خارج أرضه، رقما قياسيا لليكرز لم يحققه أبدا مع أي انطلاقة موسم في تاريخه.

من جهة أخرى، حقق لوس أنجليس كليبرز فوزا على نيو أورليانز بيليكانز 111-106، بفضل الثنائي كوهي ليونارد وبول جورج، اذ سجل الأول 28 نقطة (مع 9 تمريرات حاسمة و6 متابعات)، والثاني 27 نقطة (6 تمريرات حاسمة، 6 متابعات)، وكان كلاهما حاسما في أواخر المباراة مع تسديدات ثلاثية.

وفي انتظار عودة كيري ارفينغ (الغائب لأسباب شخصية) ووصول جيمس هاردن من هيوستن روكتس في صفقة ضخمة شملت انديانا بيسرز وكليفلاند كافالييرز، حمل كيفن دورانت بروكلين نتس الى تخطي نيويورك نيكس في ديربي نيويورك 116-109.

وواصل السلوفيني لوكا دونتشيتش، الذي اختير أفضل لاعب في المنطقة الغربية الأسبوع الماضي، تألقه مع دالاس مافريكس للفوز على تشارلوت هورنيتس 104-93.

وعلى غرار دالاس، حقق بورتلاند ترايل بلايزر فوزه الرابع تواليا على حساب سكرامنتو كينغز 132-126، وذلك بفضل 40 نقطة (مع 13 متابعة) لنجمه داميان ليلارد.

وفي مباراة أخرى، حقق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو «تريبل دابل» رقم 20 في مسيرته ليقود ميلووكي باكس للفوز 110-101 على ديترويت بيستونز.

