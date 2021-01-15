إنتر ونابولي ويوفنتوس إلى ربع النهائي

دوليه

ضرب انتر موعدا مع جاره اللدود ميلان في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ايطاليا، بفوزه أول من أمس في الرمق الأخير من الوقت الاضافي على مضيفه فيورنتينا 2-1، فيما عانى نابولي حامل اللقب الامرين للفوز على امبولي (الدرجة الثانية) 3-2، واحتاج يوفنتوس وصيفه الى التمديد لتخطي عقبة فيرونا بالنتيجة ذاتها.

وكان ميلان اول المتأهلين الى ربع النهائي، بتخطيه الثلاثاء ضيفه تورينو بركلات الترجيح 5-4 اثر تعادلهما سلبا. ويعود الفضل بتأهل انتر لهدافه البلجيكي روميلو لوكاكو صاحب هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الاضافي الثاني (119) بكرة رأسية من منتصف منطقة الجزاء اثر عرضية للبديل نيكولو باريلا، علما أن لوكاكو دخل بديلا في الدقيقة 69. وسجّل التشيلي ارتورو فيدال هدف انتر الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 40، في حين ادرك فيورنتينا التعادل عبر مهاجمه العاجي كريستيان كواميه بتسديدة قوية من خارج المنطقة (57).

وهي المرة السابعة على التوالي التي يبلغ فيها انتر الدور ربع النهائي وضمنا الثاني بالتمديد بعد موسم 2017-2018. وانضم نابولي الى فريقي مدينة ميلانو بفوزه الصعب على ضيفه امبولي متصدر ترتيب دوري الدرجة الثانية 3-2. ويلعب نابولي في ربع النهائي مع الفائز من مباراة روما وسبيزيا. واحتاج يوفنتوس الى شوطين اضافيين لحسم تأهله على حساب جنوى 3-2 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 2-2. واستهل يوفنتوس الذي خاض المباراة بتشكيلة اغلبها من الاحتياطيين بهدف سريع للسويدي ديان كولوسيفسكي بعد دقيقتين فقط من صافرة البداية، اثر تمريرة امامية طويلة من قائد الفريق العائد جورجيو كييليني.

واضاف الاسباني ألفارو موراتا العائد بدوره من الاصابة، الهدف الثاني بعد اختراقه منطقة الجزاء وسدد على يمين الحارس البيرتو بالييري في الزاوية الضيقة (23).

ورد جنوى بعد خمس دقائق عبر الألماني لينارت تشسيبورا بضربة رأسية (28). وأدرك جنوى التعادل بتسديدة بعيدة المدى من الشاب فيليبو ميليغوني (74).

واشرك المدرب أندريا بيرلو هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي على امل احراز هدف الفوز، لكن جنوى جره الى التمديد.

وعانى جنوى في الشوط الاضافي الأول بسبب الضغط الكبير ليوفنتوس واستسلم بهدف للبديل الواعد التونسي حمزة رفيعة (21 عاما) هو الاول له مع السيدة العجوز، من تسديدة قريبة بعد دربكة احدثها الثنائي رونالدو وموراتا (104).

وانقلب الوضع رأسا على عقب في الشوط الاضافي الثاني، وكان بوفون حائط الامان امام اندفاع لاعبي جنوى بعدما أنقذ شباكه من كرة من على خط المرمى (109). ويلعب يوفنتوس في الدور المقبل مع الفائز من مباراة الخميس بين ساسوولو وسبال.

