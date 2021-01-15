واشنطن حصن مدجج بالجنود والسلاح قبل التنصيب

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واشنطن – الوكالات: صوت مجلس النواب الأميركي بالموافقة على اجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وأقر لائحة اتهامه واعتبر الديموقراطيون ذلك تأكيدا على سيادة القانون، لكن الجمهوريين أكدوا أنه لا يمكن اجراء محاكمة عادلة لترامب خلال الفترة القصيرة المتبقية لولايته بينما تحولت واشنطن الى اشبه بقلعة عسكرية مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20يناير.

وبات دونالد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال الى مجلس الشيوخ مرتين لمحاكمته بقصد عزله بعدما وجه اليه مجلس النواب ليل الأربعاء الخميس تهمة «التحريض على التمرد» على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من الشهر الحالي. وبأغلبية 232 صوتا مقابل 191، صوت جميع النواب الديموقراطيين و10 نواب جمهوريين لمصلحة قرار «العزل». واعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي أن القرار الاتهامي الذي أصدره مجلس النواب بحق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ، للمرة الثانية بقصد عزله، يثبت أنه «ما من أحد فوق القانون».

من جهته، أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل أن من غير الممكن اجراء محاكمة «عادلة أو جادة» للرئيس دونالد ترامب في غضون الفترة القصيرة المتبقية له في البيت الأبيض، وقبل تولي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة الأسبوع المقبل.

وأكد ماكونيل أنه لن يدعو مجلس الشيوخ للالتئام قبل الموعد المقرر لاستئناف جلساته في 19 يناير مبررا قراره هذا بأنه «حتى لو بدأت اجراءات (المحاكمة) في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع وسارت بسرعة فلن يتم التوصل الى حكم نهائي الا بعد أن يكون الرئيس ترامب قد غادر منصبه»

ويستعد الحرس الوطني لنشر 20 ألفا على الأقل من قواته في العاصمة واشنطن. وأغلقت السلطات الطرق حول مبنى الكونغرس ومنعت السلطات الجولات والزيارات في عدة مواقع بالعاصمة وطلبت رئيسة بلدية واشنطن ميريال باوزر من الزائرين الابتعاد عن المدينة. ونقلت مجلة «بوليتيكو» عن مصادر بالحرس الوطني استعدادها لاحتمال مهاجمة مبنى الكونغرس بعبوات ناسفة تزامنا مع حفل التنصيب في حين قال بيان من الفريق الانتقالي لبايدن ان الرئيس المنتخب وفريقه يأخذون التهديدات الأمنية على محمل الجد.

من جانبه دعا ترامب أنصاره الى تجنب العنف، وقال في بيان انه في ضوء التقارير التي تتحدث عن مزيد من المظاهرات فانه يحث على تجنب العنف وعدم انتهاك القانون والابتعاد عن أعمال التخريب أيا كانت. وأضاف «أدين بشكل واضح العنف الذي شهدناه في الأسبوع الماضي» وأكد أن الذين شاركوا في العنف الأسبوع الماضي سيمثلون أمام القانون.

