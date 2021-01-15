بايدن: سياسيون متطرفون متورطون بأحداث الكونغرس

عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: وصف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن امس الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بالهجوم غير المسبوق على الديموقراطية.

وعبّر عن أسفه على الأرواح التي زهقت خلال الهجوم العنيف على مبنى الكابيتول متهما سياسيين متطرفين وارهابيين محليين بتحريض من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالوقوف وراء أحداث العنف في الكونغرس، وطالب بمحاسبة المسؤولين عنه والمنفّذين له. ولفت بايدن الى أن التصويت على عزل ترامب كان من الحزبين الديموقراطي والجمهوري معاً، مذكراً بأن الأمة لا تزال أيضاً في قبضة فيروس قاتل واقتصاد مترنّح، وشدد على أهمية الوقوف والعمل معاً في هذه الفترة الحرجة. وفي أول تعليق له على القرار الاتهامي الذي أصدره مجلس النواب بحق ترامب لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ للمرة الثانية بقصد عزله قال بايدن في بيان، ان الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة جائحة «كوفيد-19» وتداعياتها الاقتصادية الخانقة، وتحتاج لأن يقر مجلس الشيوخ سريعاً التعيينات في الادارة الجديدة حتى تتمكن من التصدي لهذه التحديات بعد توليه منصبه في 20 يناير.

وأضاف الرئيس المنتخب «آمل أن تجد قيادة مجلس الشيوخ طريقة تمكّنها من أن تتعامل في آن معاً مع مسؤولياتها الدستورية بشأن اجراء العزل ومع الشؤون العاجلة الأخرى لهذه الأمة».

