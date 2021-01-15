ترامب يحزم أمتعته.. وحملة تعقيم في البيت الأبيض

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واشنطن – الوكالات: سلمت أكوام من الصناديق الكرتونية الفارغة الى مبنى المكتب التنفيذي في البيت الأبيض لبدء حزم أمتعة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ومسؤولي ادارته.

وذكرت قناة «NBC NEWS» ان ادارة الرئيس المنتخب جو بايدن، تخطط للقيام بحملة تنظيف شاملة للبيت الأبيض قبل أسبوع من تنصيب بايدن رئيسا ومن مغادرة ترامب البيت الأبيض الى منتجع Mar-a-Lago في فلوريدا.

وتظهر العقود الحكومية وأوامر الشراء التي راجعتها القناة أن كلفة التنظيف الاضافي تبلغ حوالي نصف مليون دولار.

وعملية التنظيف التي سيتم القيام بها تختلف عن سابقاتها التي كان يقوم بها مستخدمو البيت الأبيض ومدبرات المنازل، وذلك بعد اصابة ترامب وأكثر من 40 شخصا مقربا منه بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن بايدن سيبقى في «بلير هاوس» في الليلة السابقة لحفل التنصيب، الذي قال ترامب انه لن يحضره.

وكان مصدر أميركي مطلع كشف لصحيفة «بولتيكو» أن البيت الأبيض سيشهد عملية تنظيف «شاملة وعميقة» قبل انتقال المرشح بايدن اليه بعد مراسم التنصيب، مشيرا الى أن المبنى سيخضع أيضا لـ«خدمات التغشية المطهرة» لتنظيف الهواء بعد رحيل فريق ترامب.

