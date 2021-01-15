إيران تبدأ إنتاج معدن اليورانيوم في أصفهان

عربيات ودوليات

طهران – الوكالات: أكدت ايران أنها تتقدم في انتاج معدن اليورانيوم الذي يعد جزءا محوريا في تصنيع أسلحة نووية، فيما جددت ادارة الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته ضغوطها بفرض عقوبات على مؤسستين ايرانيتين.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» أصدرت تقريرا سريا يفيد بأن ايران بدأت العمل في انتاج مواد تعد جزءا محوريا في تصنيع أسلحة نووية. ووفقا للتقرير فقد أبلغت ايران مفتشي الأمم المتحدة بأنها ستبدأ بانتاج معدن اليورانيوم في موقع بأصفهان في الأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة. ونقلت الصحيفة عن الوكالة الدولية أن ايران أبلغتها في يناير 2019 أنها تنوي انتاج وقود أكثر تطورا لمفاعل طهران للبحوث.

وأضافت «وول ستريت جورنال» أنه وبعد ضغوط متكررة من قبل الوكالة فقد وضعت ايران مخططا منتصف ديسمبر قائلة انها ستقوم بانتاج معدن اليورانيوم من أجل تزويد مفاعل طهران بوقود متطور. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين قولهم ان ايران لم تنتج ذلك المعدن حتى الآن، فيما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ايران لم تضع جدولا زمنيا لعملية الانتاج تلك.

من جهته، أكد سفير ايران لدى الوكالة غريب عبادي في تغريدة على تويتر أن بلاده «ستستخدم اليورانيوم الطبيعي لانتاج معدن اليورانيوم في مرحلة أولى».

وهذه المسألة حساسة اذ ان معدن اليورانيوم قد يستخدم أيضا في انتاج أسلحة نووية، فيما يمنع الاتفاق بشأن الملف النووي الايراني المبرم العام 2015 «انتاج أو امتلاك معدني البلوتونيوم أو اليورانيوم».

وفي اطار سلسلة الضغوط الأميركية على ايران، أدرجت الولايات المتحدة الأربعاء مؤسستين ايرانيتين تابعتين للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وفروعهما في قائمتها السوداء، واستهدفت العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية مؤسستي «لجنة تنفيذ أمر الامام» و«أستان قدس رضوي» وقياداتهما وفروعهما.

