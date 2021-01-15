وزير الخارجية السعودي: إيران تنشر الخراب في المنطقة

عربيات ودوليات

موسكو– الوكالات: اتهم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ايران بنشر الخراب في المنطقة، وجاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. وحض ايران، على «تعزيز مقدرات الشعب الايراني بدلاً من تمويل ميليشيات لزعزعة أمن دول الجوار». وقال ان «النظام الايراني يجب أن يغير فلسفته بشأن دوره في المنطقة»، موضحاً أن «المواطن الايراني يجب أن يكون في الأولوية، وعندما يحدث ذلك، ستتغير الأمور في المنطقة».وأوضح الوزير السعودي أن «المملكة تدفع باتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة»، مشيراً الى «أنشطة ايرانية مزعزمة للأمن» في المنطقة. وأشار الى «نجاح المملكة في تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن» مشيرا الى «دور ايراني في تزويد الحوثيين في اليمن بالأسلحة».

واتهم الأمير فيصل بن فرحان «ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران بتعطيل السلام في اليمن» وقال الوزير السعودي ان «المملكة تدعم قرار واشنطن باعتبار الحوثيين جماعة ارهابية».

وفي ملف النفط، أعلن أن «التعاون مع روسيا ساهم في استقرار أسعار النفط» ضمن منظومة «أوبك بلس» وحول ليبيا شدد على أن «المملكة تؤكد أن الحل في ليبيا يجب أن يتم دون تدخلات خارجية» كما قال الوزير السعودي ان «ميليشيات ايران في سورية تعطل أي حلول».

من جانبه ذكر لافروف أن «روسيا ترحب بقمة العلا في السعودية وما خرجت به من اتفاقيات» وأكد أن «موسكو مهتمة بالاستقرار في منطقة الخليج العربي».

وأضاف «ندعم الموقف السعودي في رفض التدخلات الخارجية بقضايا المنطقة» وأكد لافروف أن موسكو تدعم «عملية سياسية شاملة في ليبيا بمشاركة كافة الأطراف» مضيفاً أنه «بحث مع وزير خارجية السعودية الأزمة في سورية».

