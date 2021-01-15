ميري: الصحافة الورقية مازالت الأساس واقعاً وتأثيراً

عربيات ودوليات

جاء من قرية صغيرة في ريف محافظة المنيا بصعيد مصر إلى بلاط صاحبة الجلالة بعدما فاته قطار كلية الطب، وتدرج في العمل الصحافي في واحدة من أهم الصحف المصرية والعربية «أخبار اليوم» حتى اعتلى أهم منصب فيها ليشغل منصب مصطفى أمين ويجلس في مكتب سلامة موسى.. إنه الكاتب الصحافي خالد ميري الأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب ورئيس تحرير «الأخبار» المصرية ووكيل نقابة الصحافيين المصريين.

خالد طه ميري من مواليد 1972م، حاصل على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة، التحق بالعمل في «الأخبار» يناير 1994 وهو طالب بالسنة الرابعة، ثم عمل بأقسام القضايا والتحقيقات والبرلمان، وحصل على جائزة التفوق الصحافي أعوام 1998- 1999- 2000 عن تغطية قضايا «نواب القروض» و«الجاسوس الفيلالي» وملفات الفساد.

تدرج في السلم الوظيفي حتى تم تعينه في مايو 2017 رئيسا لتحرير «الأخبار»، كما تم انتخابه عام 2011 عضوا في مجلس نقابة الصحافيين ثم وكيلا للنقابة، وفي مايو 2016 تم انتخابه في مؤتمر الصحافيين العرب الذي عقد بتونس أمينا عاما لاتحاد الصحافيين العرب، وإلى تفاصيل الحوار:

ما سر تميز أبناء الصعيد العاملين في الصحافة؟

مهنة الصحافة في جنوب مصر لها بريق يجذب الشباب، وبسبب أن نسبة التعليم مازالت ضعيفة مقارنة بباقي المحافظات فإن للإعلام والصحافة تأثير استولى على أحلام الشباب.

هناك سبب أخر هو أن عدداً كبيراً من العاملين في حقل الإعلام من الصعيد أصبحوا نجوما وصاروا مثالا وقدوة للشباب، ولطبيعة المنطقة دور أيضا، فالحياة وسط الجبال والحقول وضفاف النيل والمعابد الأثرية تركت أثرها في أبناء الصعيد ثقافيا وأدبيا ودفعت الشباب إلى التميز في هذه المجالات.

كيف تحول الشاعر الذي حصل على العديد من الجوائز إلى محرر قضائي يتابع أخبار الجريمة؟

عندما كنت في السنة الرابعة في كلية الإعلام طلب رئيس تحرير «الأخبار» الأستاذ جلال دويدار من عميد الكلية ترشيح أربعة طلاب للعمل في الجريدة ولحسن الحظ كنت أحدهم وكلفني رئيس التحرير وقتها بالعمل في الملف القضائي ومتابعة أخبار المحاكم، حيث تعاملت مع نوعين من القضايا: الجنائية والاجتماعية، وأجريت العديد من التحقيقات تناولت واقع المجتمع، ووضعت نصب عيني مقولة الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل «من أراد تعلم الصحافة لابد أن يعمل في قسم الحوادث». وقد تشرفت بالحصول على جائزة التفوق الصحافي على مدار ثلاث سنوات من نقابة الصحافيين من خلال كشف قضايا الفساد في ذلك الوقت، وأبرزها قضية «نواب القروض» التي تم تفجيرها وهي عبارة عن حصول بعض نواب مجلس الشعب في حينه على قروض من البنوك ثم تعثروا ومنهم من هرب خارج البلاد.

وسبب حصولي على الجوائز أن أسلوب الكتابة لم يكن تقليدي لكن امتزج بالأسلوب الأدبي بشكل كبير، وتسليطي الضوء على الجوانب الإنسانية للمتهم.

مساحة الحرية

«الأخبار» صحيفة حكومية، كيف سمحت بتناول قضايا الفساد على صفحاتها؟

كان مسموحا وبمساحات كبيرة تناول قضايا الفساد، وهذا جزء من مساحة الحرية التي سمح بها نظام الرئيس حسني مبارك للتنفيس عن الناس والترويج للنظام بأنه لا يسكت عن الفساد ويلاحق الفاسدين، ومن هنا استطعنا كصحافيين من خلال هذا الهامش إعلان الحرب على الفساد ونجحنا في ملفات عديدة.

منذ زمن محمد حسنين هيكل ومصطفى أمين وهناك منافسة بين مؤسستي «الأخبار» و«الأهرام» كيف ترى ذلك؟

«الأخبار» و«الأهرام» أكبر مؤسستين صحافيتين في الشرق الأوسط، والمنافسة بينهما مستمرة ومشروعة بل مطلوبة لأنها تصب في صالح الجمهور. العمل الصحافي في الأصل يعتمد كليا على المنافسة في وصول الخبر والتقارير والحوارات إلى القراء بسرعة وبأسلوب مميز، وجزء مهم من التنافس يعزى إلى كبار الكتاب والأدباء والشعراء أصحاب الزوايا.

خسارة

هناك مدارس في فن الكاريكاتير كانت «الأخبار» أهمها، ما سبب التراجع حاليا؟

ضمت «الأخبار» اثنين من عمالقة فن الكاريكاتير والكتابة الساخرة هما الكاتب الكبير أحمد رجب والفنان الكبير مصطفى حسين وبعد رحيلهما أصبح لدينا مشكلة كبيرة، والسبب في ذلك أنه من الصعب تعويضهما. وللتغلب على الوضع الراهن ندرب بعض المواهب لسد جزء من الفراغ الذي تركه رجب وحسين والأمر يحتاج إلى رؤية فنية خاصة وقدرات ثقافية غير عادية في كتابة الجملة المنسجمة مع الرسم لإخراج تعليق ساخر.

تجلس الآن في مكتب الراحل الكبير موسى صبري وتشغل منصب المؤسس مصطفى أمين، ما شعورك؟

شعور أولا بالمسؤولية تجاه هؤلاء ومكانتهم وجميع الكتاب المؤسسين، كانوا ومازالوا رموزا للمؤسسة وللصحافة المصرية . رحلوا لكنهم تركوا خلفهم مدرسة كبيرة ولهم تلاميذ كثر، ومنذ تعييني وأنا افتخر أني أعمل في مؤسسة الأخبار وأسير على منهاج هؤلاء.

تميزت «الأخبار» بعدد من الأبواب على رأسها «الحب هو»، لماذا تغيب عنا الآن؟

ستشهد المؤسسة تطويرا كبيرا وسيتم إعادة بعض الأبواب التي كانت موجودة وارتبط بها الشارع العربي وعلى رأس هؤلاء باب كاريكاتير «الحب هو»، من خلال الدماء الجديدة التي دربتها المؤسسة.

مستقبل الصحافة

ما مستقبل الصحافة الورقية.. هل ستنتهي؟

لا تستطيع أن تجزم بحدوث ذلك الصحافة الورقية مازالت الأساس التي تعتمد عليه كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وأيضا حتى «السوشيال ميديا»، ومازال لها المصداقية الكبرى لدى الجمهور. ولكن مع أزمة «كورونا» التي أثرت بالسلب على كل مجالات الحياة تأثرت الصحافة الورقية اقتصاديا، وهذه الأزمة مرتبطة بالتوزيع في جميع أنحاء الوطن العربي فطرق التوزيع التي نعتمد عليها مازالت تسير بنمط الستينيات من القرن الماضي بخلاف أن الأزمة الاقتصادية أثرت على سوق الإعلانات التي تعتمد عليها الصحافة في التمويل، أضف إلى ذلك التطور التكنولوجي الذي ساعد على ارتفاع نسبة القراء من خلال شاشات الهاتف المحمول. لكن أؤكد لك أن الصحافة الورقية مازالت موجودة، ومازالت مؤثرة، والدليل على ذلك أن خبر في صحيفة «واشنطن بوست» من الممكن أن يقلب العالم رأساً على عقب وهي لا توزع أكثر من200 آلف نسخة، وإلى يومنا في العالم العربي تأثير الصحافة الورقية كبير نتيجة لمصداقيتها.

إذن ما سبب تراجع التوزيع؟

في انكلترا تراجع توزيع الصحافة بنسبة 15 % الأمر الذي جعل المسؤولين عن الصحافة يبحثون عن تغيير طرق التوزيع ومن ثم حدثت العودة إلى المعدلات القديمة، لكن نحن للأسف مازلنا نعتمد على نفس طريقة التوزيع والبائع في الشارع وبطرق تقليدية، لذلك لابد من تغيير طرق التوزيع في العالم العربي ويكون هناك دراسات مستمرة لتطوير وهذا الأمر مطروح منذ 3 سنوات وهناك مناقشات كثيرة فيه نأمل تنفيذها في الفترة المقبلة.

ماذا عن تطابق العناوين في الصحف المصرية؟

كلام لا أساس له من الصحة، التطابق قد يتم في عناوين الأخبار الرسمية فقط .

كل صحيفة لها شخصيتها المستقلة وبالتالي لها رؤية في طرح الموضوعات وكيفية تناولها ومن المستحيل أن تجد غير ذلك، الحديث عن العناوين الموحدة أكذوبة يرددها البعض للنيل من الصحافة المصرية والبعض يصدق ذلك، فلو تم عمل دراسة مقارنة بين الصحف ستكشف خلاف ما يدعيه هؤلاء.

سقف عالٍ

النظرة السلبية تجاه الصحف الحكومية.. هل هي واقع؟

قدرة الصحف القومية وهذا مسماها الصحيح لأنها ملك للشعب وليست للحكومة، في التأثير كبير والدليل على ذلك أن مؤسسة الأخبار قبل التعديل الوزاري الأخير تم نشر عدة تحقيقات عن 4 وزراء كان هناك اعتراض من الشعب على أدائهم وبالفعل تم استبعاد 3 منهم، وبالتالي جمهور القراء شاهد أنه لا يوجد سقف في نشر الحقائق بشكل مهني وموضوعي ونقد بناء تحت سقف الدولة المصرية والوطنية وهذا الأمر مسموح به في كل الجرائد المصرية.

لماذا تراجع كتاب الرأي في الصحف العربية؟

صناعة كاتب عمود أو كاتب مقال تحتاج إلى سنوات، في الماضي احتضنت الصحف العربية والمصرية كتاب مقال وعمود عظماء صنعوا تاريخهم بجهد كبير وارتبطوا بوجدان القراء، والآن نحاول أن نعطي فرصاً لكتاب جدد،ويجب أن نؤكد أن حسنين هيكل ومصطفى أمين لم يصنعا تاريخهما بين يوم وليلة لكن المسألة كانت مرتبطة بسنوات عمل طويلة.

ماذا عن اتحاد الصحافيين العرب؟

لدينا أفكار سيتم طرحها من خلال مؤتمر عن الصحافة الورقية وأزمتها وكذلك رفع وعي الشعوب العربية وتوحيدها حول القضايا العربية ومواجهة الإرهاب، وبعد أزمة وباء «كورونا» سيتم تنشيط عمل الاتحاد وتفعيل دوره.

