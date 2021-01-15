وفاة صفوت الشريف أشهر وزير للإعلام في مصر

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غيب الموت، صفوت الشريف الرئيس الأسبق لمجلس الشورى في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وآخر أمين عام للحزب الوطني «المنحل» وأشهر من تولى حقيبة وزارة الإعلام في مصر، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدم، حيث توفى مساء الأربعاء، وتم دفنه بمدافن أسرته بمنطقة مصر الجديدة، بجوار مدافن أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك.

وكشف نجله إيهاب صفوت الشريف، تفاصيل الساعات الأخيرة لوفاته، موضحاً أن والده توفى متأثراً بإصابته بسرطان الدم «اللوكيميا»، مشيراً إلى أنه كان يعانى من سرطان الدم منذ أكثر من 6 سنوات، وقبل عدة أيام عاودته آلام المرض فتم نقله إلى أحد مستشفى وادي النيل بمصر الجديدة، السبت الماضي، لتلقي العلاج والمتابعة المستمرة من جانب الطاقم الطبي، نافياً ما تردد بشأن إصابته بفيروس كورونا.

وكان أخر ظهور رسمي للراحل صفوت الشريف، خلال عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وحرص جمال مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على نعي الراحل،وتقدم بالتعازي لأسرته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ونعى وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، وفاة صفوت الشريف وقال في نعيه: «قد يختلف البشر في الرؤى والتوجهات، ولكن تظل حقيقة الموت هي الثابت الأكيد في هذه الحياة، وأمام هذه الحقيقة، لا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتابع إن الراحل «كانت له بصمات واضحة في الإعلام المصري لسنوات طويلة، ومنها إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامي وإطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات».

ولد الراحل عام 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وعمل ضابطاً بالمخابرات المصرية في فترة الستينيات، وكان أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطني الديموقراطي عام 1977، وتولى رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات في عهد الرئيس الراحة محمد أنور السادات، ثم تولى منصب وزير الاعلام، ويعد أبرز من تولى الوزارة وأكثرهم بقاء في المنصب، حيث تولى الوزارة في 1 فبراير 1982 واستمر بها حتى 13 يوليو 2004، حينما تم انتخابه رئيساً لمجلس الشورى، وهو المنصب الذي بقي فيه حتى عام 2011.

وشغل الشريف منصب الأمين العام للحزب الوطني، خلال الفترة من 2002 وحتى 2011.

ومنذ الإطاحة بالرئيس الراحل حسني مبارك، اتهم صفوت الشريف في قضيتي «موقعة الجمل» و«الكسب غير المشروع»، وحصل فيهما على البراءة.

