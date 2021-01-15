البناي: «بطاقات خاصة» لحماية اللاعبين من «كورونا»

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وصل إلى البلاد أمس وفد المنتخب الفلسطيني المدعو لمواجهة الأزرق ودياً الاثنين المقبل ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويخوض المنتخب الفلسطيني الذي يقوده الجزائري نور الدين ولد علي اليوم تدريبه الأول استعداداً للقاء، وتضم قائمة الفريق 24 لاعباً، هم: توفيق أبو حماد، نعيم أبو عكر، أحمد خليفة، أنس أبو سيف، مصعب بطاط، رضوان أبو كرش، موسى فيرواي، أحمد قطميش، سامر جندي، يزن عويوي، محمد أبو ميالة، موسى سليم، المهدي عيسى، عدي خروب، محمد يامن، محمد درويش، محمود أبو وردة، محمد عبيد، سامح مراعبة، موسى الترابين، شهاب القنبر، محمد مراعبة، خالد سالم، وتامر صيام.

في المقابل، خاض الأزرق أمس تدريبه الأول بعد إعلان الاسباني اندريس كاراسكو القائمة المستدعاة للقاء والتي ضمت كل: سعود الجناعي، حسين الموسوي، حمد القلاف، فواز عايض، مبارك الفنيني، مهدي دشتي، بندر السلامة، سليمان عبدالغفور، رضا هاني، خالد ابراهيم، سلطان العنزي، بدر المطوع، عيد الرشيدي، بندر بورسلي، حسين كنكوني، حمد حربي، شبيب الخالدي، محمد العازمي، ضاري إبراهيم، فهد الهاجري، فهد حمود، عبدالعزيز بن ناجي، طلال الفاضل، أحمد الزنكي، فيصل زايد، وخالد شامان.

وخاض لاعبو الكويت والقادسية اللذين شاركوا في المباراة النهائية لكأس ولي العهد تدريبات مخففة لتجنب الاجهاد، في الوقت الذي قام فيه الجهاز الطبي بعمل فحوصات شاملة للاعبين تحت إشراف رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة د. عبدالمجيد البناي الذي أكد بأنه أعد برنامجاً خاصاً لتغذية اللاعبين خلال الفترة المقبلة وإعطائهم المكملات الغذائية قبل السفر إلى البصرة لمواجهة العراق الأسبوع المقبل. وقال البناي:»هنالك بعض الفحوصات التي يجب أن يجتازها اللاعبون طبقاً للبروتوكولات الصحية الدولية الخاصة بفيروس «كوفيد 19»، بالإضافة إلى أخذ المكملات الغذائية والفيتامينات»، مشيراً إلى أنه وفّر بطاقات خاصة يضعها اللاعبون على صدورهم من أجل تقليل احتمالية الإصابة بالفيروس خلال السفر والتنقلات في الرحلة إلى البصرة إلى جانب توفير الكمامات الخاصة وبقية الأدوات الصحية. وأضاف البناي إن جميع اللاعبين في حالة بدنية جيدة بشكل عام رغم بعض الشكاوى من الإجهاد.

