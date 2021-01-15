الفهد: الدوحة نجحت في تنظيم بطولات عدة رغم ظروف «كورونا»

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شارك رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد في تتويج الفائزين ببطولة الماسترز للجودو 2021 المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة على مدى ثلاثة أيام واختتمت أول من أمس في صالة لوسيل. وتوج الفهد الفائزين في وزن تحت 90 كغ في اليوم الأخير من البطولة، الذي شهد أيضا تتويج الشيخ جوعان بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الفائزين بوزن فوق 100 كغ وفاز به الفرنسي تيدي رينر بطل العالم عشر مرات وحامل الذهبية الأولمبية مرتين. وقال الفهد في مقابلة نشرتها اللجنة الأولمبية القطرية في حسابها على «تويتر»: نحن سعداء بأن نعود مرة أخرى إلى الدوحة، عاصمة الخير عاصمة الرياضة في القارة الآسيوية، ففي خلال فترة قصيرة أقيمت في الدوحة العديد من البطولات بشكل ناجح وملفت للانتباه حظيت بدعم النقاد والرياضيين والقادة». وتابع: «ولذلك ليس غريبا أن تضاف إلى هذه اللائحة برغم ظروف «كوفيد -19» إستضافة بطولة الماسترز للجودو، وهي أهم بطولات الاتحاد الدولي للعبة، وتضم تقريبا أهم أبطال العالم الذين سيشاركون في أولمبياد طوكيو هذا العام». وشارك في البطولة 400 لاعب بواقع 215 لدى الرجال، و185 في فئة السيدات، وأقيمت في إطار إجراءات السلامة للحد من تفشي جائحة كورونا العالمية.

