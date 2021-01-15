فليطح تفقَّد مبنى «الأولمبية» الجديد

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تفقد مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح، مقر اللجنة الأولمبية الجديد بمركز شباب جابر الاحمد، وكان في استقباله الشيخ فهد ناصر الصباح رئيس اللجنة ونائبه الشيخ مبارك فيصل النواف وحسين المسلم أمين سر اللجنة وجاءت الزيارة للوقوف على آخر الخطوات التي تمت في تجهيز الملاعب والصالات وفندق الإقامة الخاص باللاعبين قبل الافتتاح الرسمي.

من جانبه أكد فليطح ان الزيارة جاءت دعما للجنة الأولمبية لجهودها في تطوير الرياضة الكويتية برئاسة الشيخ فهد الصباح وللوقوف على آخر مراحل تجهيز المبني الجديد، وقال: «المبني يتضمن العديد من الصالات المغلقة لممارسة كافة الأنشطة لجميع الألعاب بجانب الملاعب المفتوحة وكذلك فندق إقامة اللاعبين، ونتطلع من خلال المبنى الجديد الى توفير جميع سبل الراحة للاعبين في كل المنتخبات الوطنية».

وأضاف: «خلال الزيارة التقينا باللجنة النسائية برئاسة فاطمة حيات التي تعمل باجتهاد لإبراز دور الرياضة النسائية وتطورها وشددنا على ضرورة التواجد في المدارس لنشر توعية مشاركة بناتنا لممارسة الرياضة خاصة ان قرار مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع الأخير برئاسة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن المطيري فوض رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة بتقديم استراتيجية لتطوير وتفعيل الرياضة المدرسية من خلال الاتحاد الرياضي المدرسي برئاسة فيصل المقصيد وكيل وزارة التربية بالإنابة».

وبين فليطح انه استمع لملاحظات رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية وسيتم العمل على تنفيذها من خلال قطاعات الهيئة المختلفة للانتهاء من تجهيز المبني الذي يعد قرية اولمبية مصغرة للاستفادة منه بأسرع وقت نظرا لوجود ارتباطات خارجية للمنتخبات الوطنية واللاعبين خلال الفترة المقبلة والتي تتطلب تسخير جميع إمكانات ودعم الهيئة لهم لرفع علم الكويت في المحافل الدولية»، وقال: «هناك مجهود كبير يبذل من أعضاء اللجنة الأولمبية برئاسة الشيخ فهد الصباح وكذلك امين السر حسين المسلم الذي نتمنى له التوفيق في الانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الدولي للسباحة ورغم انشغاله في جولاته الانتخابية يتواجد بصفة يومية لمتابعة الاعمال داخل المبنى الجديد».

وأشار فليطح الى ان «رؤية الهيئة خلال المرحلة المقبلة تتضمن توفير البنية التحتية لجميع الأندية والاتحادات لممارسة الأنشطة الرياضية ودعم أبنائنا اللاعبين خاصة ان الهيئة بصدد اعداد مشروع البطل الأولمبي ليكون حافزاً للمشاركة في دورات الألعاب الأولمبية المقبلة».

