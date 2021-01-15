الكويت والجهراء إلى «ذهبي السلة»

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بلغ الكويت والجهراء المربع الذهبي لدوري كرة السلة بعد تكرار انتصارهما أول من امس على القرين وبرقان في منافسات دور الثمانية المقام بنظام «بلاي أوف» من 3 مباريات يتأهل الفائز في اثنتين منها. ولم يجد الأبيض صعوبة في الفوز على القرين 99-65، فيما عانى الجهراء قبل أن يحسم انتصاره على برقان 73-68. وكان كاظمة والقادسية قد خاضا في وقت متأخر مساء أمس المواجهة الثانية من «بلاي اوف» امام العربي والشباب لتحديد الطرفين الآخرين للمربع الذهبي.

وجاءت مباراة الجهراء مع برقان متوسطة المستوى تبادل بها الفريقان التقدم خلال الخمس دقائق الاولى التي شهدت اضاعة العديد من الكرات السهلة بسبب التسرع، إلا أن الجهراء بدأ بعدها يفرض افضليته على اللقاء من خلال تألق عبدالعزيز الحميدي في الاختراق ومتابعة محمد اشكناني اسفل السلة لينتهي الربع الاول بتقدم الجهراء 19-14. وواصل الجهراء تقدمه في الربع الثاني بعد ان وسع الفارق الى 11 نقطة 31-20 عبر تألق لاعبيه في الدفاع والتنظيم الهجومي، ليسارع بعدها المدرب الوطني طلال بلال الى طلب وقت مستقطع لتنظيم هجمات فريقه وكان له ذلك بتميز احمد سعود في الاختراق بالاضافة الى متابعات سعد الرفاعي وفارس الفضلي ليقلص الفارق الى 6 نقاط، لكن سرعان ما عاد الجهراء الى توسيع الفارق مجدداً مع نهاية الربع الثاني 43-31.

ونجح الجهراء في الحفاظ على أفضليته في بداية الربع الثالث من خلال اختراقات سلطان السهو وثلاثيات نواف الظفيري لينهيه لمصلحته 61-49. وشهد الربع الرابع ندية واثارة بعد ان استطاع برقان العودة لتقليص الفارق الى 3 نقاط في آخر 3 دقائق مستغلاً تراجع في الجانب البدني لدى الجهراء في الوقت الذي اعتمد به برقان على اللعب السريع عبر الهجمات المرتدة، الا ان خبرة لاعبي الجهراء وعلى رأسهم محمد اشكناني وعبدالعزيز الحميدي رجحت كفة الفريق في النهاية بنتيجة 73-68.

