«الطائرة» اختار رؤساء اللجان

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اختار مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة الجديد رؤساء اللجان العاملة في الاتحاد أول من أمس خلال الاجتماع الأول لمجلس الادارة في مقر الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

وترأس طارق العريفي لجنة المسابقات، وعبدالرحمن السهو لجنة التدريب المنتخبات، وبدر الكوس لجنة التطوير ولجنة التسويق، ونايف الرشيدي لجنة الحكام، وجاسم الفيلكاوي لجنة الشواطئ، وطلال العدواني لجنة الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة حيث سيقوم كل رئيس لجنة باختيار الأعضاء الذي لايزيدون عن 7 ولا يقلون عن 5.

وشكل مجلس ادارة الاتحاد المكتب التنفيذي برئاسة رئيس الاتحاد د. عبدالهادي الشبيب، ونايف الرشيدي نائب الرئيس، وعبدالله الغرير أمين السر ، وخلف الهاجري امين الصندوق ، وطلال العدواني امين السر المساعد ، وجاسم الفيلكاوي أمين الصندوق المساعد، ومنحهم تفويضا كاملا في اتخاذ القرارات، كما شكل الاتحاد اللجنة المالية برئاسة نايف الرشيدي وتضم خلف الهاجري (مقرر اللجنة)، وجاسم الفيلكاوي.واكد الغرير أن الاجتماع ساده روح التعاون بين جميع أعضاء مجلس الإدارة الذين اوضحوا بانهم أتوا لمجلس الإدارة من أجل الارتقاء باللعبة إلى الأفضل، وقال “ركز الجميع على أهمية التعاون في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الرياضة المحلية والتي تحتاج إلى تضافر الجهود وبذل المزيد من العطاء».وزكى مجلس الإدارة الغرير ليكون عضوا في اللجنة التنظيمية للكرة الطائرة بدول مجلس التعاون بدلا من فوزي المعتوق. وابلغ مجلس الإدارة لجنة الحكام لترشيح من تراه مناسبا ليكون عضوا في لجنة الحكام باللجنة التنظيمية الخليجية للكرة الطائرة بدلا من المرحوم علي ابل.

