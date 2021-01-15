loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الكرواتي أرديان مساعداً لميشا العربي والسالية ودياً اليوم


تعاقد العربي مع الكرواتي ارديان كوزنيكو الذي سيتولى منصب مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم الذي يقوده مواطنه انتي ميشا، وسيباشر كوزنيكو الذي وصل البلاد عمله مباشرة في التدريبات. كوزنيكو لاعب دولي كرواتي سابق، وشارك في كأس العالم 1998 وحصل على الميدالية البرونزية، وهو من مواليد 1967. وإدارياً أصبح رئيساً للاتحاد الكرواتي للغوص لمدة عامين، وعلى الصعيد التدريبي فعين مدرباً لفريق شيكنديا المقدوني في سبتمبر 2014. من جانب آخر، يلتقي العربي نظيره السالمية في 05:30 مساء اليوم على ستاد ثامر في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للدوري الممتاز.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة