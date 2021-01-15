الكرواتي أرديان مساعداً لميشا العربي والسالية ودياً اليوم

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تعاقد العربي مع الكرواتي ارديان كوزنيكو الذي سيتولى منصب مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم الذي يقوده مواطنه انتي ميشا، وسيباشر كوزنيكو الذي وصل البلاد عمله مباشرة في التدريبات. كوزنيكو لاعب دولي كرواتي سابق، وشارك في كأس العالم 1998 وحصل على الميدالية البرونزية، وهو من مواليد 1967. وإدارياً أصبح رئيساً للاتحاد الكرواتي للغوص لمدة عامين، وعلى الصعيد التدريبي فعين مدرباً لفريق شيكنديا المقدوني في سبتمبر 2014. من جانب آخر، يلتقي العربي نظيره السالمية في 05:30 مساء اليوم على ستاد ثامر في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للدوري الممتاز.

