«نجوم العصر الذهبي» تواصل منافساتها

محلية

تتواصل المنافسات في بطولة نجوم العصر الذهبي لكرة القدم التي تقام على ملعب «عيال واحد» في الرقعي، بمواجهة واحدة في 03:30 عصر اليوم وتجمع فريقي حمود فليطح ومحبوب جمعة ضمن الأسبوع الثاني للبطولة الذي شهد أمس لقاء فريقي جاسم يعقوب ومحمد كرم، فيما تقام مباراة واحدة غداً وتجمع فريقي سعد الحوطي وعزيز حسن.

من جانب آخر، قدم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة محمد العجمي درعاً تذكارية لمدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح، وشكره على دعمه لفكرة البطولة التي تحمل أسماء نجوم الكرة الكويتية في عصرها الذهبي.

وكانت منافسات الأسبوع الأول من البطولة التي تقام على ملعب «ترابي» أسفرت عن فوز فريق عبدالعزيز العنبري على منافسه فريق فيصل الدخيل 2 – 0 بركلات الترجيح، فيما تفوق فريق فتحي كميل على نظيره ناصر الغانم بثنائية نظيفة، وتخطى فريق وليد الجاسم منافسه فريق نعيم سعد 2 – 1 بركلات الترجيح.

