«الصناعة» بطل «كرة الوزارات»

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نال فريق هيئة الصناعة لقب بطولة دوري كرة القدم للوزارات موسم 2019/ 2020 بعد فوزه في المباراة النهائية على الحرس الوطني بركلات الترجيح 5- 4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.وأقيمت المباراة في ستاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك تخليداً لذكرى أحد أبرز جنود وأعمدة وصنّاع الرياضة للجميع الراحل أحمد الصايغ رئيس قسم الساحات الرياضية وفاز «الجمارك» بلقب الفريق المثالي وشبيب الخالدي من هيئة الصناعة بجائزة أفضل لاعب واختير أحمد سليم من الحرس الوطني أفضل حارس وأفضل مدرب مبارك الخميس (الجمارك) وأفضل إدارى مبارك سعد (الحرس). وعقب التتويج هنأ نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع د. مشعل الهدبة فريق الصناعة باللقب، مشيداً بأداء فريق الحرس واللقاء الذي يعكس المستوى الفني والتنظيمي المميز لدوري الوزارات.

