اتفاقية شراكة بين «الآسيوي» و«رادار» لتوزيع المعلومات

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وقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم امس اتفاقية شراكة رسمية مع سبورت رادار من أجل توزيع المعلومات والحقوق الإعلامية لبطولات الاتحاد الرئيسية خلال الدورتين 2021-2024 و2025-2028. وضمن الاتفاقية الجديدة سوف تصبح سبورت رادار شريكاً رسمياً لتوزيع مقاطع الفيديو والمعلومات، وذلك للبطولات الرئيسة للمنتخبات الوطنية والأندية، ومن ضمنها كأس آسيا 2023 في الصين ودوري أبطال آسيا، حيث يمتد العقد على مدار ثماني سنوات، كي تتمكن سبورت رادار من توزيع مقاطع الفيديو والمعلومات المتعلقة بالمباريات. وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي: «نرحب بسبورت رادار كشريك رسمي لتوزيع مقاطع الفيديو والمعلومات، هذه الاتفاقية ستجعل كرة القدم الآسيوية أقرب من أي وقت مضى للجماهير والمستهلكين». في المقابل قال كارستن كويرل المدير التنفيذي في سبورت رادار: «نحن نفتخر بالشراكة مع الاتحاد الآسيوي في هذه اللحظة الفارقة لكرة القدم الآسيوية، حيث أنه من خلال أهمية قارة آسيا، نحن نؤمن أن هذه الاتفاقية تعتبر فرصة استراتيجية ستمنح سبورت رادار انتشار أوسع في المنطقة، خاصة وأن اللعبة تحقق نمواً هائلاً من ناحية المشاركة والمشاهدة، وهو أمر يضعنا في موقف مثالي لتوسيع خدماتنا للتفاعل بشكل أكبر من أصحاب الحقوق في المنطقة». وقال باتريك مورفي عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في شركة تسويق كرة القدم الآسيوية FMA الشريك التجاري للاتحاد الآسيوي في الدورتين 2021-2024 و2025-2028:»الابتكار كان دائماً عنصر أساسي للعصر الجديد لكرة القدم الآسيوية، وبالتالي فإن توفير المعلومات والمواد الإعلامية المتفرقة بشكل مباشر ودون تأخير يعتبر مفتاح تعزيز الخبرة المقدمة للجماهير، وهو أمر سيكون له تأثير إيجابي على كرة القدم الآسيوية».