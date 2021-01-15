«تيك توك» يطرح تحديثاً مخصصاً للمراهقين

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طرح تطبيق «تيك توك» لمقاطع الفيديو القصيرة تحديثا جديدا مخصصا للمستخدمين صغار السن والمراهقين. ويتضمن التحديث الجديد اعدادات خصوصية جديدة للمستخدمين الذين تقل اعمارهم عن 18 عاما. وبموجب سياسات الخصوصية الجديدة لـ«تيك توك» سيتم تحويل حسابات الأشخاص، الذين تتراوح اعمارهم ما بين 13 الى 15 عاما الى حسابات خاصة وليست عامة، حيث لا يمكنهم تنزيل مقاطع الفيديو الخاصة بهم او استخدام الميزات المتاحة لمن هم اكبر سنا. وسيتمكن مستخدمو «تيك توك» الذين تبلغ اعمارهم ما بين 16 الى 17 عاما من تجميع مقاطع الفيديو الخاصة بهم، ولكن سيتم تقييد الميزة الافتراضية لتلك المقاطع الى الأصدقاء فقط. ومن المتوقع ان تؤثر تلك التغييرات الكبرى على المستخدمين الأصغر سنا للتطبيق، سواء في الحسابات الحالية او المشتركين الجدد، لضمان خصوصية المستخدمين وسلامتهم.