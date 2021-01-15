دور مذهل للكركمين في علاج التهاب المفاصل

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التهاب المفاصل الروماتويدي هو اكثر اشكال التهاب المفاصل شيوعا، يترافق بألم طويل الأمد نتيجة تيبس المفاصل واعاقة في الحركة وأداء الوظائف، مما قد يكون له تأثير واضح على الحياة اليومية.

وعلى الرغم من ان التهاب المفاصل الروماتويدي يمكن ان يؤثر على اي مفصل، الا انه من المحتمل اصابة المفاصل صغيرة في اليدين والقدمين، وفق ما نشره موقع «ذا هيلث سايت» الطبي.

ويعرف الكركمين بفوائده المذهلة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، فهو مضاد ممتاز للالتهابات ومضاد للحساسية ويسهم في تقليل الألم والالتهاب من خلال العمل على مسارات انزيمات الأكسدة الحلقية (COX)، اذ يثبط الألم عن طريق تثبيط انتاج البروستاغلاندين من خلال تثبيط سيكلو اوكسيجيناز 1 (COX1) وسيكلو اوكسيجيناز 2. (COX2).

ووفقا لم افاده الأطباء، يحدث نشاط NF-kB غير المنظم في عدد من الأمراض، لا سيما في الأمراض الالتهابية المزمنة والحادة، وبدوره يمنع الكركمين تنشيط NF-kB وبالتالي يقلل الالتهاب.

كما يجعل الكركمين الموجود في الكركم العظام اكثر قوة ومتانة، ويجعلك اكثر نشاطا طوال اليوم مع قدر اقل من الألم والانزعاج.

كما ان استخدام الكركمين لالتهاب المفاصل الروماتويدي يحفز عملية تسمى تكوين الغضروف (عملية تطور الغضروف) والتي تقوي العظام والمفاصل وتحسن نطاق الحركة والوظائف.

ويحمي الكركمين ايضا من الاكتئاب المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

اذ تكشف الدراسات ان الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي اكثر عرضة للاصابة بالاكتئاب بمقدار الضعف مقارنة بالأشخاص غير المصابين بمرض المناعة الذاتية الالتهابي هذا.

