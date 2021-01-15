الاتحاد الأوروبي يجيز أكل الديدان!

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أصدرت وكالة سلامة الغذاء التابعة للاتحاد الأوروبي، امس، ان «الديدان آمنة للأكل».

ونشرت المنظمة، ومقرها مدينة بارما الايطالية، تقريرا علميا حول سلامة الديدان الصفراء المجففة للأكل.

وقال الباحثون ان الديدان، سواء اكلت كاملة او في شكل مسحوق، هي وجبة خفيفة غنية بالبروتين او مكوّنا لأطعمة اخرى.

وأشار التقرير الى امكانية حدوث تفاعلات تحسسية، اعتمادا على نوع التغذية المقدمة للحشرات، والمعروفة رسميا باسم يرقة «تينبريو مولتور».

وخلصت الوكالة الى ان «الطعام الجديد» آمن بشكل عام في ظل الاستخدامات المقترحة ومستويات الاستخدام، حسبما نقلت الأسوشيتد برس.

ونتيجة لذلك، اجاز الاتحاد الأوروبي تناول الديدان بنفس الطريقة التي دافعت بها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في عام 2013 عن الحشرات الصالحة للأكل كغذاء قليل الدسم وعالي البروتين للأفراد والحيوانات الأليفة والماشية، فضلا عن كونه مفيدا للبيئة، ويساعد في اطعام الجياع.

